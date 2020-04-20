Başkan Şahin’den denetleme noktasına ziyaret

– Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, Kaynaşlı girişinde korona virüs denetimi yapan polis ekiplerini ziyaret ederek, çalışmalarında kolaylıklar diledi ve polis haftalarını kutlayarak tatlı ikram etti.

Korona Virüs (COVİD19) Pandemisi nedeni ile tüm illerin girişlerinde polis kontrol noktaları oluşturuldu. Oluşturulan kontrol noktalarında polislerin yanı sıra sivil toplum kuruluşları da görev alarak Düzce’ye giren herkesin ateşi ölçülüyor. Bu kapsamda Kaynaşlı girişinde bulunan polis ekiplerine Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin ziyaret ederek moral verdi. Başkan Şahin, polis ekiplerine ve denetlemede görev alan diğer kuruluşlarla sohbet ederken, polislerin haftalarını kutlayarak tatlı ikram etti.

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