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Başkan Şahin’den denetleme noktasına ziyaret

İHA

– Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, Kaynaşlı girişinde korona virüs denetimi yapan polis ekiplerini ziyaret ederek, çalışmalarında kolaylıklar diledi ve polis haftalarını kutlayarak tatlı ikram etti.

Başkan Şahin’den denetleme noktasına ziyaret

– Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, Kaynaşlı girişinde korona virüs denetimi yapan polis ekiplerini ziyaret ederek, çalışmalarında kolaylıklar diledi ve polis haftalarını kutlayarak tatlı ikram etti.
Korona Virüs (COVİD19) Pandemisi nedeni ile tüm illerin girişlerinde polis kontrol noktaları oluşturuldu. Oluşturulan kontrol noktalarında polislerin yanı sıra sivil toplum kuruluşları da görev alarak Düzce’ye giren herkesin ateşi ölçülüyor. Bu kapsamda Kaynaşlı girişinde bulunan polis ekiplerine Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin ziyaret ederek moral verdi. Başkan Şahin, polis ekiplerine ve denetlemede görev alan diğer kuruluşlarla sohbet ederken, polislerin haftalarını kutlayarak tatlı ikram etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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