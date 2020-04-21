Kaynaşlı Belediyesi araç filosunu güçlendirdi

'Ablam ve ben'

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– Kaynaşlı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü araçlarına bir yenisini daha ekledi. Araç ilçe belediyesinin önüne getirilerek Zabıta Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynaşlı Belediyesi, ilçe genelinde zabıta Müdürlüğü’nün hizmetinde kullanılmak üzere yeni bir araç satın alarak, Belediye’nin araç filosuna kattı. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, ‘' Zabıta Müdürlüğümüzün araç ihtiyacı vardı. Bununla ilgili çalışmalar gerçekleştirdik. Yaptığımız çalışmalar sonrasında belediyemizin zabıta müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet ticari araç satın aldık. Hizmet aracımızı Kaynaşlı Belediyesi filosuna kattık. Halkımıza ve Belediyemize hayırlı olsun'' dedi.

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