Zabıta ekipleri pazaryerinde denetim yaptı

'Ablam ve ben'

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– ?Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Hamidiye Mahallesi’nde kurulan Pazar yerinde incelemelerde bulundu. Ekipler, vatandaşlara sosyal mesafe kuralını hatırlattı.

Düzce’nin Hamidiye Mahallesi’nde her hafta Salı günleri kurulan Pazaryeri Düzce Belediyesi zabıta müdürlüğü ekiplerince denetlendi. Vatandaşların en güvenilir şekilde alışverişlerini gerçekleştirmeleri için pazaryerinde maske, eldiven, dezenfekte ve sosyal mesafe uygulamalarını gerçekleştiren ekipler, hem pazarcı esnafının hem de vatandaşlara yönelik denetleme yaptı.

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