Romanya'dan getirilen 89 kişi Düzce'de yurda yerleştirildi

'Ablam ve ben'

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<br>Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)ROMANYA'dan getirilen 89 kişi, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınmak üzere Düzce'deki yurda yerleştirildi.<br>Romanya'dan 349 Türk vatandaşının taşındığı uçak, İstanbul Havalimanı'na indirildi. 349 kişiden 89'u yapılan sağlık kontrollerinin ardından Konuralp Mahallesi´nde bulunan Raziye Begüm Sultan Öğrenci Yurduna yerleştirildi. Yurtlara girişte sağlık, AFAD ve UMKE ekiplerince karşılanan vatandaşlar, burada yapılan sağlık kontrollerinin ardından yurtlara alındı. DHA-Genel Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ<br>2020-04-21 20:43:54<br>

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