(Görüntülü) Romanya'dan getirilen 89 kişi Düzce'de yurda yerleştirildi

'Ablam ve ben'

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<br>Romanya'dan getirilen 89 kişi Düzce?de yurda yerleştirildi<br>ROMANYA?dan getirilen 89 kişi koronavirüs tedbirleri kapsamında Düzce?de bulunan yurda yerleştirildi. <br>Romanya?da bulunan Türk vatandaşlarından 349?u Düzce?deki yurtlara getirilecek. İstanbul Havaalanına özel seferle getirilen 349 kişiden 89?u yapılan sağlık kontrollerinin ardından Konuralp Mahallesi?nde bulunan Raziye Begüm Sultan Öğrenci Yurduna yerleştirildi. Yurtlara girişte sağlık, AFAD ve UMKE ekipleri tarafından karşılanan vatandaşlar, burada yapılan sağlık kontrollerinin ardından yurtlara alındı. DHA-Genel Türkiye-Düzce <br>2020-04-21 22:51:58<br>

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