Hayvan Bakım evlerine denetleme yapıldı

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– Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde bulunan Hayvan Bakım evlerine denetleme gerçekleştirdi.

Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde korona virüs tedbirleri kapsamında bakımevlerinde denetleme faaliyetlerini sürdürüyor. Ekipler, sokak hayvanlarının barındırıldığı Düzce Belediyesi’nin Kabalak Köyü mevkiinde bulunan Bakım ve Rehabilitasyon merkezinde denetleme gerçekleştirdi. Sokak Hayvanlarının sağlığı ve bakımının yapıldığı alanda yapılan denetimlerde herhangi bir kusur olmaması için bilgilendirmelerde bulunuldu.

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