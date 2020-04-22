Kümese giren tilki yakalanıp bakıma alındı

<br>Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA- DÜZCE'de, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri kümese giren tilkiyi çıkarıp, bakıma aldı.<br>Düzce'nin Çakırlar Mahallesi'nde bir evin bahçesinde bulunan kümese tilki girdi. Ev sahipleri tilkiyi fark edince durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü´ne bildirdi. Kısa süre içinde gelen ekipler, tilkiyi kümeste yakaladı. Yakalanan tilki daha sonra veterinerlerin yaptığı kontrollerin ardından Efteni Doğal Hayat Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi'ne konuldu. Tilkinin burada 4 günlük rehabilitasyonunun tamamlanmasının ardından doğaya bırakılacağı öğrenildi. DHA-Genel Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ<br>2020-04-22 20:16:37<br>
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