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(Görüntülü) Kümese giren tilki yakalanıp bakıma alındı

DHA

  DÜZCE'de, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri kümese giren tilkiyi çıkarıp, bakıma aldı. Düzce'nin Çakırlar Mahallesi'nde bir evin bahçesinde bulunan kümese tilki girdi. Ev sahipleri tilkiyi fark edince durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü?ne bildirdi. Kısa süre içinde gelen ekipler, tilkiyi kümeste yakaladı. Yakalanan tilki daha sonra veterinerlerin yaptığı kontrollerin ardından Efteni Doğal Hayat Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi'ne konuldu. Tilkinin burada 4 günlük rehabilitasyonunun tamamlanmasının ardından doğaya bırakılacağı öğrenildi.  DHA-Genel Türkiye-Düzce ...

(Görüntülü) Kümese giren tilki yakalanıp bakıma alındı

 <br>DÜZCE'de, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri kümese giren tilkiyi çıkarıp, bakıma aldı.<br>Düzce'nin Çakırlar Mahallesi'nde bir evin bahçesinde bulunan kümese tilki girdi. Ev sahipleri tilkiyi fark edince durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü?ne bildirdi. Kısa süre içinde gelen ekipler, tilkiyi kümeste yakaladı. Yakalanan tilki daha sonra veterinerlerin yaptığı kontrollerin ardından Efteni Doğal Hayat Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi'ne konuldu. Tilkinin burada 4 günlük rehabilitasyonunun tamamlanmasının ardından doğaya bırakılacağı öğrenildi.  DHA-Genel Türkiye-Düzce <br>2020-04-22 22:58:46<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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