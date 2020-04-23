Semt pazarında Ramazan öncesi hareketlilik

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Semt pazarında Ramazan öncesi hareketlilik

İHA

Ramazan ayının başlamasına sayılı günler kala Hamidiye Mahallesi'nde açılan semt pazarında vatandaşlar alışverişlerini yapmaya şimdiden başladı. Pazarcı esnafı Korona Virüse (Covid19) karşı tüm tedbirleri en üst seviyeye çıkardıklarını belirterek, vatandaşların marketlere nazaran daha uygun fiyatların olduğu semt pazarlarını tercih etmeleri gerektiği söyledi.

Semt pazarında Ramazan öncesi hareketlilik

Ramazan ayının başlamasına sayılı günler kala Hamidiye Mahallesi’nde açılan semt pazarında vatandaşlar alışverişlerini yapmaya şimdiden başladı. Pazarcı esnafı Korona Virüse (Covid19) karşı tüm tedbirleri en üst seviyeye çıkardıklarını belirterek, vatandaşların marketlere nazaran daha uygun fiyatların olduğu semt pazarlarını tercih etmeleri gerektiği söyledi.
Ramazan ayının başlamasına kısa bir süre kala vatandaşları alışveriş telaşı sardı. Düzce’de vatandaşlar Ramazan öncesi alışverişlerini yaparak ihtiyaçlarını tamamladı. Korona virüs (Covid19) nedeniyle şimdiden alışverişini tamamlamak isteyenler pazarlarda yoğunluk oluşturdu. Hamidiye Mahallesi’nde bulunan semt pazarında Covid19 salgınına karşın tüm tedbirlerin alındığı görülürken, fiyatların da müşterileri memnun ettiği görüldü. Pazarcı esnafı ayrıca, Covid19 tedbirleri kapsamında Düzce İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi’nin aldığı karar ile pazar yerlerinin kapatılmasının, marketlerde ve açık olan pazar yerlerinde daha çok kalabalığa neden olduğunu belirterek, Ramazan Ayı öncesi diğer pazar yerlerinin açılması gerektiğini vurguladı.

"Zabıtadan pazarda denetim"
Pazarların kalabalık olmasından dolayı Düzce Belediyesi Zabıta Ekipleri denetim yaptı. Denetimde özellikle sosyal mesafeye dikkat çekilerek maske kullanılması gerekliliği hatırlatıldı. Maskesiz alışveriş yapan vatandaşlara ise satış yapılmaması gerektiği vurgulandı. Pazarcı esnafı ise vatandaşların marketler yerine fiyatların daha uygun olduğu pazar yerlerini tercih etmesi gerektiğini belirtti. Esnaf Ahmet Yıldırım, pazar yerlerinin sayısının çoğaltılması gerekliliğine dikkat çekerek, vatandaşların marketler yerine daha uygun fiyatların olduğu halk pazarlarını tercih etmesini gerektiğini vurguladı. Esnaf Yıldırım şunları söyledi: “Marketlerde fiyatlar yüksek insanları pazar yerlerine yönlendirelim. Ramazan Ayı dolayısıyla pazar yerlerinde fiyatlar oldukça uygun. Marketçilerin hepsi bu dönemde zengin oldu bu nedenle insanları tek bir yere yönlendirmeyelim. Gariban pazarcı halen durduğu yerde duruyor maalesef. Yoğunluk var şu an da tabii ki. Haftada bir kez kuruluyor pazar yeri. Diğer illerde tüm pazar yerleri açık. Sadece Düzce’de böyle bir algı var. Bu yüzden pazarların sayısının çoğaltılmasını ve diğer pazar yerlerinin de açılmasını istiyoruz. Biz elimizden geldiği kadar önlemlerimizi almaya çalışıyoruz. İnsanları bir arada tutmayıp sosyal mesafeye dikkat ediyoruz. Maskemiz, eldivenlerimiz her şeyimiz tam.”

Esnaf Batuhan Yangaz, pazar yerlerinde fiyatların ve ürün kalitesinin marketlere kıyasla daha uygun olduğunu belirterek şöyle konuştu:“Pazarda her zaman olduğu gibi fiyatlar gayet makul. Virüs nedeniyle pazar yerlerinin sayısı düşürüldü ve marketlerde bunu fırsat haline getirdi. Pazar yerleri her zaman marketlere göre daha uygundur. Halkımız gönül rahatlığıyla gelip alışverişinin yapsın. Biz zaten elimizden geldiği kadarıyla virüse karşı tedbirlerimizi alıyoruz. Eldivenimiz, maskemiz, dezenfektanlarımız var, tezgah aralarındaki mesafeler gayet standartlara uygun. Pazarlar sebze meyve borsasının temel taşı. Sayın valimiz Aziziye pazarını geçici olarak kapattı. Marketler de ki fiyatlarda belli. Bu yüzden en kısa zamanda en azından bir gün Ramazan Ayı öncesi açmasını istiyoruz. Bu hem esnaf açısından hem de halk açısından iyi olacaktır.”

Pazar yerindeki fiyatların uygun olduğunu belirten müşteri, “Markete gittim domates 9 lira biber 11 lira, patlıcan 6 lira, patates soğan da 6 lira. Bugün pazara geldim bakın domates 4 lira, biber 5 lira, patlıcan 2 lira. Geçen gün marketten 150 liraya alışveriş yaptım eve gittiğimde baktım ortada hiçbir şey yok. Şimdi ise 150 liraya komple pazar alışverişimi yapacağım” ifadelerinde bulundu. Alışverişini tamamlayan Ahmet Süner, “Pazarımızı yaptık çok şükür. Fiyatlar güzel, pahalı değil. Pazara her hafta geliyorum. Fakirin pazarı yine pazar, marketlerden iyi yani” dedi. Ramazan ayı öncesi vatandaşların gıda alışverişlerini daha rahat yapabilmesi adına pazar yerlerinin açılması gerektiğini ifade eden pazarcı esnafı, yetkililere seslendiği konuşmasında şunları söyledi: “Durum vahim. Sayın belediye başkanımız ve valimiz pazar yerlerini kapattı. İnsanlar marketlerde birbirlerini eziyor. Burada bir tane pazar yeri kaldı. Biz burada sosyal mesafeyi korumaya çalışıyoruz. Taze ve temiz ürün getirip insanların sıkıntılarını gidermeye çalışıyoruz. Vatandaşlarımıza hizmet verip küçük esnaf olarak ayakta durmaya çalışıyoruz. Bugün buraya Kaynaşlı, Cumayeri ve diğer ilçelerden insanlar geliyor. Bu pazar yerleri kapatılmasa bugün bu kadar bile insan kalabalığı olmazdı. İnsanlar Ramazan Ayı öncesi alışverişlerini yapıyor. İnsanları durduramazsınız. İnsanlar Korona Virüsü bilse bile evine gıda almak zorunda. Her marketin başına bir zabıta dikemezsin ama her pazarın girişine çıkışına polis ve zabıta dikebilirsin. Valimizin ve belediye başkanımızın bunu dikkate almasını istiyoruz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Doktorlardan örnek hareket Sağlık Bakanlığı’nın söz verdiği 3 aylık ek ödemelerini alamayan görevlilerle paylaştılar
YEREL HABERLER Doktorlardan örnek hareket Sağlık Bakanlığı’nın söz ...
(Görüntülü) Kümese giren tilki yakalanıp bakıma alındı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kümese giren tilki yakalanıp bakıma ...
Kümese giren tilki yakalanıp bakıma alındı
YEREL HABERLER Kümese giren tilki yakalanıp bakıma alındı
Fabrikada halaylı doğum günü kutlayan 15 kişiye para cezası (2)
YEREL HABERLER Fabrikada halaylı doğum günü kutlayan 15 kişiye para ...
Tekstil fabrikasında doğum günü partisine 63 bin TL ceza
YEREL HABERLER Tekstil fabrikasında doğum günü partisine 63 bin TL ...
Eve giren tilki, bakıma alındı
YEREL HABERLER Eve giren tilki, bakıma alındı
Sobadan çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER Sobadan çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi
Fabrikadaki halaylı doğum günü partisine ceza yağdı
YEREL HABERLER Fabrikadaki halaylı doğum günü partisine ceza yağdı
Fabrikada halaylı doğum günü kutlayan 15 kişiye para cezası 
YEREL HABERLER Fabrikada halaylı doğum günü kutlayan 15 kişiye para ...
Doktorlar, ek ödemelerini sekreter ve temizlik görevlileriyle paylaştı 
YEREL HABERLER Doktorlar, ek ödemelerini sekreter ve temizlik ...
Hayvan Bakım evlerine denetleme yapıldı
YEREL HABERLER Hayvan Bakım evlerine denetleme yapıldı
Şehrin dört bir yanında çalışmalar sürüyor
YEREL HABERLER Şehrin dört bir yanında çalışmalar sürüyor
(Görüntülü) Romanya'dan getirilen 89 kişi Düzce'de yurda yerleştirildi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Romanya'dan getirilen 89 kişi Düzce'de ...
Romanya'dan getirilen 89 kişi Düzce'de yurda yerleştirildi
YEREL HABERLER Romanya'dan getirilen 89 kişi Düzce'de yurda ...
Romanya’dan gelen 89 kişi Düzce’de karantinaya alındı
YEREL HABERLER Romanya’dan gelen 89 kişi Düzce’de karantinaya alındı
Zabıta ekipleri pazaryerinde denetim yaptı
YEREL HABERLER Zabıta ekipleri pazaryerinde denetim yaptı
65 yaş üstü vatandaşlara destek devam ediyor
YEREL HABERLER 65 yaş üstü vatandaşlara destek devam ediyor
Kaynaşlı Belediyesi araç filosunu güçlendirdi
YEREL HABERLER Kaynaşlı Belediyesi araç filosunu güçlendirdi
Düzce'de parkların bakım onarımı yapılıyor
YEREL HABERLER Düzce'de parkların bakım onarımı yapılıyor
Düzce’de çocuklar evlerini Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle süsledi
YEREL HABERLER Düzce’de çocuklar evlerini Türk bayrakları ve Atatürk ...
Düzce Üniversitesi öğrencilerine TÜBİTAK’tan destek
YEREL HABERLER Düzce Üniversitesi öğrencilerine TÜBİTAK’tan destek
Düzce belediyesi kapı kapı dağıtıyor
YEREL HABERLER Düzce belediyesi kapı kapı dağıtıyor
Otoyol girişlerinden önlemler artırıldı
YEREL HABERLER Otoyol girişlerinden önlemler artırıldı
(Görüntülü) Polisten, Gökalp?e doğum günü sürprizi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Polisten, Gökalp?e doğum günü sürprizi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X