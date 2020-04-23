Çocuklardan 100. yıl özel gazetesi

– Düzce 23 Nisan ilkokulu 4/D sınıfı öğrencileri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerine bir yenisini daha ekleyerek 100.Yıl Özel Gazetesi’ni hazırladılar.

Korona Virüs tedbirleri kapsamında evlerinde olan çocuklar boş durmadı birbirinden güzel etkinliklere imza attılar.

Düzce 23 Nisan İlkokulu 4D sınıfı öğrencileri ve öğretmenleri Tijen Altun Serçe önderliğinde “Evde olduğumuz bu günlerde de coşkuyu kaybetmeden etkinliklere devam ediyoruz” diyerek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerine bir yenisini daha eklediler. Öğrenciler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı Sınıfımız 100. Yıl Özel Gazetesi hazırladılar. Etkinlik daha sonra ise video haline getirildiler ve Ata’mıza emanetin emin ellerde mesajını verdiler.

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