Prof. Dr. Özçetin: Gerçekleri kabullenip, uygun önlemlerle yaşamak rahatlatır 

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Prof. Dr. Özçetin: Gerçekleri kabullenip, uygun önlemlerle yaşamak rahatlatır 

DHA

Prof. Dr. Özçetin: Gerçekleri kabullenip, uygun önlemlerle yaşamak rahatlatır 

<br>Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)DÜZCE Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Özçetin, koronavirüs salgınıyla birlikte insanların endişe ve kaygılarının oldukça arttığını belirterek, "Bizi korkutsa da gerçekleri kabullenip, ona göre uygun önlemlerle yaşamak süreç içinde bizi rahatlatmaya başlatacaktır" dedi. <br>Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Özçetin, koronavirüs salgınının fiziksel olduğu kadar psikolojik olarak da zarar verdiğini söyledi. Bu tip salgınların kişilik yapılarına göre farklı etkiler oluşturabileceğinin altını çizen Prof. Dr. Özçetin, "Kaygılı insanların endişelerinin artması sonucu panik bozukluklar, anksiyete bozuklukları, uzun süre yalnız kimsesiz kalma sonucu çeşitli derecelerde depresyonlar, güvenlikli ve sağlıklı yaşam hakkını kaybettiğini düşünenlerde hastalık hastalığı, özellikle bir tanıdığı ya da yakınını kaybedenlerde ise yas tepkileri gelişebilecektir. Ayrıca saplantı bozukluğu olanların önemli bir kısmının aşırı titiz, düzenli, kontrolcü özelliklerinin koruyucu olduğunu düşünerek başladıkları ve sürdürdükleri tedavilerinden vazgeçebileceği, bu tür hastalıkların şiddetlenebileceğini gözleyebiliriz" dedi. <br>Koronavirüs salgınıyla birlikte insanların endişe ve kaygılarının oldukça arttığını söyleyen Prof. Dr. Özçetin, kaygısı artanların hastalık bulaşacağı korkusu nedeniyle hastane ortamına gelmekten çekindiğini ve mümkün oldukça telefon üzerinden sorunlarına çare talebinde bulunmaya çalıştığını kaydetti.  <br>Yaşamı tehdit eden, yaşam kalitesini düşüren her şeyin, birey için var olma kaygısını artıracağını ifade eden Prof. Dr. Özçetin, bu salgının da biyolojik zeminden kaynak alan psikolojik bir savaş olduğunu bildirdi. Özçelik, "Tüm canlılarda olduğu gibi insanlık için de en temelde canlılığı koruma ve yaşamı sürdürme motivasyonu vardır. Çünkü herkesin bildiği gerçek, yaşamayan biri için dünyanın bir önemi ve anlamı yoktur. İnsanlar için varlığa tehdit oluşturan her durum psikolojik savaş alanıdır" diye konuştu. <br>Prof. Dr. Özçetin salgın sürecinde yanlış ve yetersiz bilgilerden uzak durarak, bilim insanlarının önerileri ve yönlendirmelerine uygun davranılmasının önemine vurgu yaparak, şöyle konuştu: <br>"Virüs ve salgın hakkında neredeyse hiç bilgisi ve fikri olmayan kişilerin ya da bilmiyorsak kendimizin geliştirdiği düşüncelerle hareket etmemek, hayali senaryolara kaymamak gerekir. Bilinmezlik ve belirsizlik her zaman kaygı ve stresi arttırır. Bundan dolayı hoşumuza gitmese, bizi korkutsa da gerçekleri kabullenip, ona göre uygun önlemlerle yaşamak süreç içinde bizi rahatlatmaya başlatacaktır." <br> DHA-Sağlık Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ<br>2020-04-23 12:01:07<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çocuklardan 100. yıl özel gazetesi
YEREL HABERLER Çocuklardan 100. yıl özel gazetesi
Prof. Dr. Özçetin: “Salgın sürecinde yanlış ve yetersiz bilgilerden uzak durulmalı”
YEREL HABERLER Prof. Dr. Özçetin: “Salgın sürecinde yanlış ve ...
Kızılay’dan beyaz önlüklü kahramanlara şükran
YEREL HABERLER Kızılay’dan beyaz önlüklü kahramanlara şükran
Bölge Başkanı Taşlı çocuk bayramını kutladı
YEREL HABERLER Bölge Başkanı Taşlı çocuk bayramını kutladı
Dr. Önmez: “Diyabet hastaları doktor kontrolünde oruç tutmalı”
YEREL HABERLER Dr. Önmez: “Diyabet hastaları doktor kontrolünde oruç ...
Evde 23 Nisan coşkusu Evde kalan çocuklar, 23 Nisan’ı farklı kutladı
YEREL HABERLER Evde 23 Nisan coşkusu Evde kalan çocuklar, 23 Nisan’ı ...
Düzce TSO'dan üyelerine 80 bin maske
YEREL HABERLER Düzce TSO'dan üyelerine 80 bin maske
Semt pazarında Ramazan öncesi hareketlilik
YEREL HABERLER Semt pazarında Ramazan öncesi hareketlilik
Doktorlardan örnek hareket Sağlık Bakanlığı’nın söz verdiği 3 aylık ek ödemelerini alamayan görevlilerle paylaştılar
YEREL HABERLER Doktorlardan örnek hareket Sağlık Bakanlığı’nın söz ...
(Görüntülü) Kümese giren tilki yakalanıp bakıma alındı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kümese giren tilki yakalanıp bakıma ...
Kümese giren tilki yakalanıp bakıma alındı
YEREL HABERLER Kümese giren tilki yakalanıp bakıma alındı
Fabrikada halaylı doğum günü kutlayan 15 kişiye para cezası (2)
YEREL HABERLER Fabrikada halaylı doğum günü kutlayan 15 kişiye para ...
Tekstil fabrikasında doğum günü partisine 63 bin TL ceza
YEREL HABERLER Tekstil fabrikasında doğum günü partisine 63 bin TL ...
Eve giren tilki, bakıma alındı
YEREL HABERLER Eve giren tilki, bakıma alındı
Sobadan çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER Sobadan çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi
Fabrikadaki halaylı doğum günü partisine ceza yağdı
YEREL HABERLER Fabrikadaki halaylı doğum günü partisine ceza yağdı
Fabrikada halaylı doğum günü kutlayan 15 kişiye para cezası 
YEREL HABERLER Fabrikada halaylı doğum günü kutlayan 15 kişiye para ...
Doktorlar, ek ödemelerini sekreter ve temizlik görevlileriyle paylaştı 
YEREL HABERLER Doktorlar, ek ödemelerini sekreter ve temizlik ...
Hayvan Bakım evlerine denetleme yapıldı
YEREL HABERLER Hayvan Bakım evlerine denetleme yapıldı
Şehrin dört bir yanında çalışmalar sürüyor
YEREL HABERLER Şehrin dört bir yanında çalışmalar sürüyor
(Görüntülü) Romanya'dan getirilen 89 kişi Düzce'de yurda yerleştirildi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Romanya'dan getirilen 89 kişi Düzce'de ...
Romanya'dan getirilen 89 kişi Düzce'de yurda yerleştirildi
YEREL HABERLER Romanya'dan getirilen 89 kişi Düzce'de yurda ...
Romanya’dan gelen 89 kişi Düzce’de karantinaya alındı
YEREL HABERLER Romanya’dan gelen 89 kişi Düzce’de karantinaya alındı
Zabıta ekipleri pazaryerinde denetim yaptı
YEREL HABERLER Zabıta ekipleri pazaryerinde denetim yaptı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X