Rukiye´nin doğum gününü kutladılar 

<br>Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)DÜZCE İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit ile Yeşil Düzce Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Okul Müdürü Dilek Kar, öğrencileri olan zihinsel engelli Rukiye Nur Kıyğıl´a, sürpriz doğum günü yaptı. <br>Yeşil Düzce Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi´nde eğitim gören zihinsel engelli Rukiye Nur Kıyğıl´ın doğum tarihinin 23 Nisan olduğunu öğrenen İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit ve Okul Müdürü Dilek Kar, küçük kıza evinin önünde, salgın tedbirlerine dikkat ederek sürpriz doğum günü partisi düzenledi. 10 yaşına giren Rukiye Nur Kıyğıl'a pastanın kesilmesinin ardından Yiğit, çeşitli hediyeler verdi. Çok mutlu olan Rukiye Nur Kıyğıl, "Mutluyum, çok teşekkür ederim. Öğretmenlerimizi ve arkadaşlarımı çok özledim" dedi. <br>Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit de "Rukiye´nin bugün doğum günüydü. Çok güzel bir günde doğmuş. Rukiye´mize bir sürpriz yapalım dedik. Onun doğum gününü güzel bir şekilde kutlayalım istedik. Onu mutlu edelim dedik ve organizasyon yaptık. Rukiye´ye mutlu yıllar diliyorum" diye konuştu. <br> DHA-Genel Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ<br>2020-04-23 14:53:08<br>

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