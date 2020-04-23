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Özel çocuğun doğum gününü öğretmeni unutmadı Özel öğrenciye çifte bayram yaşattılar

İHA

–Özel Eğitim Okulu'nda eğitim gören 10 yaşındaki özel öğrenci Rukiye Nur Kıygıl'ın doğum günü 23 Nisan olunca özel eğitim öğrencisi iki bayramı bir arada yaşadı. Korona virüs salgını nedeniyle eğitime ara verilince özel eğitim okulunda okuyan 10 yaşındaki öğrencinin doğum gününü okul müdürü unutmadı. Okul Müdürü Dilek Döner Kar, özel öğrencisi Rukiye Nur Kıygıl'ın doğum günü için pasta hazırlayarak evinin önündeki çardakta sürpriz doğum günü yaptı. Korona virüs salgınına karşı bütün önlemlerin alınarak yapılan partiye İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit'te katılarak hediyelerini verdi.

Özel çocuğun doğum gününü öğretmeni unutmadı Özel öğrenciye çifte bayram yaşattılar

–Özel Eğitim Okulu’nda eğitim gören 10 yaşındaki özel öğrenci Rukiye Nur Kıygıl’ın doğum günü 23 Nisan olunca özel eğitim öğrencisi iki bayramı bir arada yaşadı. Korona virüs salgını nedeniyle eğitime ara verilince özel eğitim okulunda okuyan 10 yaşındaki öğrencinin doğum gününü okul müdürü unutmadı. Okul Müdürü Dilek Döner Kar, özel öğrencisi Rukiye Nur Kıygıl’ın doğum günü için pasta hazırlayarak evinin önündeki çardakta sürpriz doğum günü yaptı. Korona virüs salgınına karşı bütün önlemlerin alınarak yapılan partiye İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit’te katılarak hediyelerini verdi.
Yeşil Düzce Özel Eğitim Okulu’nda 2. sınıfta eğitim gören orta düzey zihinsel engelli 10 yaşındaki Rukiye Nur Kıygıl’ın doğum gününü unutmayan okul müdürü Diler Döner Kar, öğrencisi için sürpriz doğum günü partisi düzenledi. Rukiye Nur Kaygıl’ın oturduğu Bahçeşehir 13. Bölge Yeşiltepe Mahallesi’deki evinin önünde bulunan çardakta hazırlık yapan Dilek Döner Kar, çardağı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olması nedeniyle kırmızı beyaz balonlarla ve Türk Bayrakları ile donattı. Ayrıca birde pasta hazırlayan Kar, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit’i de doğum gününe davet etti. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından özel eğitim öğrencisi Rukiye Nur Kaygıl, annesi ile birlikte sürprizden haberi olmadan evinin önüne çıkınca kendisi için süslenen çardağı gördü. Mutluluğunu annesi ile yaşayan 10 yaşındaki özel eğitim öğrencisi Kaygıl’a Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit Şube Müdürü ve Okul Müdürü Dilek Döner Kar, hediyelerini verdiler. Ardından Rukiye Nur Kaygıl yine okul müdürü Dilek Döner Kar’ın hazırladığı pastanın mumlarını üfleyerek pastasını kesti. Elleriyle Milli Eğitim Müdürü ve Okul Müdürüne ikram etti.
Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, “Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve çocuk Bayramının 100. yılını kutluyoruz. Bir salgın dönemi yaşıyoruz şu anda ama çocuklarımız bayramı unutmasınlar yine coşkulu bir şekilde kutlasınlar diye bizler elimizden geleni yapıyoruz. Düzce’de öğretmen arkadaşlarımız yüzlerce video çekti. Evlerde çekilen videoları bizler sosyal medya hesaplarımızda yayınladık. Atatürk Anıtına sabah çelengimizi sunduk. Yine çocuklarımız için bir programı instagram üzerinden canlı yayınla vereceğiz. Bu kutlamaların yanı sıra bugün Rukiye’nin de doğum günüydü. Rukiye çok güzel bir günde doğmuş. Kendisi Yeşil Düzce Okulumuzun bir öğrencisi. Okul Müdürü Dilek Hocamızın bize söylemesi üzerine bir sürpriz yapalım dedik. Onun doğum gününü güzel bir şekilde kutlayalım onu mutlu edelim istedik. Böyle bir organizasyon yaptık. Ben Rukiye ye mutlu yıllar diliyorum” ifadelerinde bulundu.
Yeşil Düzce Özel Eğitim Okulu Müdürü Dilek Döner Kar ise yaptığı konuşmada, “Bugün 23 Nisan ve bugünü coşkuyla kutlamak zorundayız. Çünkü Bugün Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 100. yılı. Ve bugün Yeşil Düzce Özel Eğitim ve Uygulama Okulu 2. sınıf öğrencisi Rukiye’nin doğum günü olduğunu bugün biliyorduk. Böyle bir salgın olmasaydı okulda kutlayacaktık. Şartlar insanları hiçbir zaman engellememeli. Her koşulda bir ışık vardır diye düşünüyorum ben. O nedenle Rukiyemizi mutlu edelim diye Milli Eğitim Müdürümüz ile birlikte bütün tedbirlerimizi alarak hem Rukiye’nin doğum günün hemde 23 Nisan’ı coşku ile kutlamak istedik” diye konuştu.
10. Yaşını kutlayan Rukiye Nur Kaygıl ise bu durum karşısında çok mutlu olduğunu belirterek "Çok teşekkür ederim. Okulumu çok özledim. Okulumu arkadaşlarımı çok özledim. Bana sürpriz oldu” dedi.
konuşmaların ardından ise Rukiye Nur Kaygıl kesiği pastayı İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit ve Okul Müdürü Dilek Döner Kar’a ikram etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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