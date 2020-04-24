Düzce'de otobüslerde koronavirüs denetimi

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<br>Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)DÜZCE´de koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde, fazla yolcu taşayan otobüslere cezai işlem uygulandı. <br>Kuyumcuzade Bulvarı güzergahında kontrol noktası oluşturan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otobüslerin kapasitelerinin yarısı oranında yolcu taşıyıp taşımadığını denetledi. Kontrollerde otobüslerde fazla olan yolcular indirilirken, şoförlere ise cezai işlem uygulandı. Trafik polisleri, kapasitelerinin yarısı oranında yolcu taşıyan sürücülere teşekkür ederken, tüm şoförleri maske takmaları konusunda uyardı. <br> DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ<br>2020-04-24 12:29:11<br>

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