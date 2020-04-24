(Görüntülü) Düzce'de otobüslerde koronavirüs denetimi

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DÜZCE?de, koronavirüs tedbirleri kapsamında halk otobüslerinin kapasitelerinin yarısı oranında yolcu taşıyıp taşımadığı kontrol edilerek, fazla olan yolcular indirildi. <br>Düzce?de trafik polisleri, Kuyumcuzade Bulvarı güzergahında halk otobüslerinin kapasitelerinin yarısı oranında yolcu taşıyıp taşımadığını kontrol etti. Yapılan kontrollerde otobüslerde fazla olan yolcular indirilerek, şoförlere ise cezai işlem uygulandı. Trafik polisleri, kapasitelerinin yarısı oranında yolcu taşıyan sürücülere teşekkür ederken, tüm şoförleri maske takmaları konusunda uyardı. DHA-Genel Türkiye-Düzce <br>2020-04-24 12:29:11<br>

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