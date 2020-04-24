Ücretsiz maske dağıtımı başladı

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– Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın maskelerin ücretsiz dağıtılacağı çağrısının ardından Kaynaşlı Belediyesi ilçe genelinde ücretsiz maske dağıtımına başladı.

Korona virüs pandemisi sonrasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın maskelerin ücretsiz dağıtılacağını açıklamasının ardından Kaynaşlı Belediyesi ilçe genelinde ücretsiz maske dağıtımına başladı. Belediye Başkanı Birol Şahin’in talimatları doğrultusunda ekipleri sosyal mesafeyi koruyarak kapı kapı maske dağıtımını yaparken, esnaflara da maske dağıtımı yapılıyor. İlçe genelinde ilk etapta 10 bin maske dağıtılırken, yetkililerden alınan bilgilere göre her gün 10 bin maske dağıtılarak vatandaşların maske bulma sıkıntısını giderecek.

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