ABD´den getirilen 225 vatandaş, Düzce´de yurda yerleştirildi

<br>Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)ABD'den koronoavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul'a getirilen 225 vatandaş, Düzce'de yerleştirildikleri yurtlarda 14 günlük karantinaya alındı.<br>ABD'de, iş ya da eğitim için bulunan 225 Türk, uçakla, İstanbul'a getirildi. İstanbul Havalimanı'na inen uçaktan alınan vatandaşlar, sağlık kontrollerinin ardından otobüslerle Düzce´ye getirildi. Buradaki kontrollerin ardından da Konuralp Mahallesi´ndeki Raziye Begüm Sultan Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.<br>225 kişi, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün boyunca, yurtta karantinada kalacak.DHA-Genel Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ<br>2020-04-25 13:04:16<br>
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