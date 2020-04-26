Moritanya ve Senegal´den getirilen 159 kişiye Düzce'de karantina

<br>Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - MORİTANYA ve Senegal´den Türkiye'ye getirilen, 8'i Senegalli 159 kişi, koronavirüs tedbirleri kapsamında, Düzce'deki KYK yurdunda karantinaya alındı.<br>Moritanya ve Senegal'de iş için bulunan 151 Türk vatandaşı ve 8 Senegal uyruklu, uçakla İstanbul Havalimanı'na indikten sonra sağlık kontrolünden geçirilip, otobüslerle Düzce'ye getirildi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında Konuralp Mahallesi´ndeki Necla Pekolcay KYK Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen 159 kişi, 14 gün karantinada kalacak. DHA-Genel Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ<br>2020-04-26 10:54:48<br>
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