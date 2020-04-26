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Moritanya ve Senegal´den getirilen 159 kişiye Düzce'de karantina

DHA

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - MORİTANYA ve Senegal´den Türkiye'ye getirilen, 8'i Senegalli 159 kişi, koronavirüs tedbirleri kapsamında, Düzce'deki KYK yurdunda karantinaya alındı. Moritanya ve Senegal'de iş için bulunan 151 Türk vatandaşı ve 8 Senegal uyruklu, uçakla İstanbul Havalimanı'na indikten sonra sağlık kontrolünden geçirilip, otobüslerle Düzce'ye getirildi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında Konuralp Mahallesi´ndeki Necla Pekolcay KYK Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen 159 kişi, 14 gün karantinada kalacak.   DHA-Genel Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ 2020-04-26 10:54:48

Moritanya ve Senegal´den getirilen 159 kişiye Düzce'de karantina

<br>Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - MORİTANYA ve Senegal´den Türkiye'ye getirilen, 8'i Senegalli 159 kişi, koronavirüs tedbirleri kapsamında, Düzce'deki KYK yurdunda karantinaya alındı.<br>Moritanya ve Senegal'de iş için bulunan 151 Türk vatandaşı ve 8 Senegal uyruklu, uçakla İstanbul Havalimanı'na indikten sonra sağlık kontrolünden geçirilip, otobüslerle Düzce'ye getirildi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında Konuralp Mahallesi´ndeki Necla Pekolcay KYK Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen 159 kişi, 14 gün karantinada kalacak.   DHA-Genel Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ<br>2020-04-26 10:54:48<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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