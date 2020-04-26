Maske kullanımına dikkat çekmek için aracının önüne bezden 'maske' yaptı

<br>Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) DÜZCE´de Ömer Faruk Kurt, koronavirüs salgınına karşı maske takılmasının önemine dikkat çekmek için otomobilinin önüne maske benzeri bez bağlayarak, trafiğe çıktı. <br>Düzce´de yaşayan Ömer Faruk Kurt, koronavirüs tedbirleri kapsamında maske kullanımının önemine dikkat çekmek istedi. Kendisi de dışarı çıkarken maske takan Kurt, otomobilin kaputunu maskeye benzettiği siyah bezle örttü. Aracıyla trafiğe çıkan Ömer Faruk Kurt, bazı kişilerin uyarılara rağmen hala maske takmadığını belirterek, "Koronavirüs salgını nedeniyle son dönemde insanların maske takması için çağrılar var. Ancak bazı vatandaşlarımız bu çağrıya uymuyorlar. Ben de buna dikkat çekmek için arabamın önüne maske benzeri biz bez taktım. Ayrıca insanlar için akciğer neyse arabada karbüratör aynıdır. Dışarıdan gelen hava arabanın içine doluyor. Bizler de devamlı arabadayız, bu şekilde biraz da olsa önlem almaya çakıştık" dedi. DHA-Genel Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ<br>2020-04-26 15:03:07<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.