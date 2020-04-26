Korona virüse karşı otomobiline maske taktı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Korona virüse karşı otomobiline maske taktı

İHA

Korona virüse karşı otomobiline maske taktı

– Düzceli vatandaş, korona virüsten korunmanın önemini anlatmak için otomobiline maske taktı.
Korona virüs salgınından korunmak için uzmanlar maske kullanmanın çok önemli olduğunu belirtirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yayınladığı genelge ile hayatın birçok alanında maske kullanımını zorunlu hale getirdi. Ancak bazı vatandaşların maske kullanmadığını gören Düzceli Ömer Faruk Kurt, kendisi ile birlikte otomobiline de maske taktı. Böylece hem kendisine hem de otomobiline bulaşacak korona virüse karşı önlem alan Kurt, “Bu dönemde maske takmak önemli. İnsanlar için akciğerler neyse otomobiller içinde karbüratör öyle. Bizde sürekli otomobil içindeyiz. Hem kendimizi, hem otomobilimizi korumak için hem de maske kullanımının önemini vurgulamak için böyle bir farkındalık çalışması yaptım” dedi.
Ömer Fruk Kurt, otomobilinin önüne taktığı maske ile sokaklarda dolaşarak Düzcelilere maskenin önemini anlatıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) Maske takmaya dikkat çekmek için otomobiline maske taktı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Maske takmaya dikkat çekmek için ...
(Görüntülü) Anne adaylarına uzaktan eğitim
YEREL HABERLER (Görüntülü) Anne adaylarına uzaktan eğitim
Anne adaylarına uzaktan eğitim
YEREL HABERLER Anne adaylarına uzaktan eğitim
Maske kullanımına dikkat çekmek için aracının önüne bezden 'maske' yaptı
YEREL HABERLER Maske kullanımına dikkat çekmek için aracının önüne ...
Vatandaşlar tedbirlere uydu, mesire alanları boş kaldı Tıklım tıklım dolan Aydınpınar Şelaleleri, korona tedbirleri kapsamında boş kaldı
YEREL HABERLER Vatandaşlar tedbirlere uydu, mesire alanları boş ...
Gebe Okulu uzaktan eğitime geçti
YEREL HABERLER Gebe Okulu uzaktan eğitime geçti
Moritanya ve Senegal´den getirilen 159 kişiye Düzce'de karantina
YEREL HABERLER Moritanya ve Senegal´den getirilen 159 kişiye ...
(Görüntülü) ABD'den getirilen 225 vatandaş, Düzce'de yurda yerleştirildi
YEREL HABERLER (Görüntülü) ABD'den getirilen 225 vatandaş, Düzce'de ...
Moritanya ve Senegal’den gelen Türk vatandaşları Düzce'de karantinaya alındı
YEREL HABERLER Moritanya ve Senegal’den gelen Türk vatandaşları ...
(Görüntülü) ABD'den getirilen 225 vatandaş, Düzce'de yurda yerleştirildi
YEREL HABERLER (Görüntülü) ABD'den getirilen 225 vatandaş, Düzce'de ...
ABD´den getirilen 225 vatandaş, Düzce´de yurda yerleştirildi
YEREL HABERLER ABD´den getirilen 225 vatandaş, Düzce´de yurda ...
ABD’den gelen 225 kişi Düzce’de karantinaya alındı
YEREL HABERLER ABD’den gelen 225 kişi Düzce’de karantinaya alındı
(Görüntülü) Huzurevi sakinleri için Ankara havası oynadılar
YEREL HABERLER (Görüntülü) Huzurevi sakinleri için Ankara havası ...
(Görüntülü) Sağlık çalışanlarından Ramazan mesajı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Sağlık çalışanlarından Ramazan mesajı
Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahiplerine sıcak aş Düzce Belediyesi sıcak yemek dağıtımına başladı
YEREL HABERLER Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahiplerine sıcak ...
Karanfil, Dünya Veteriner Hekimler gününü kutladı
YEREL HABERLER Karanfil, Dünya Veteriner Hekimler gününü kutladı
DTSO meclis toplantısı video konferansla yaptı
YEREL HABERLER DTSO meclis toplantısı video konferansla yaptı
Polis, hemşire, doktor huzurevi sakinleri için oynadı
YEREL HABERLER Polis, hemşire, doktor huzurevi sakinleri için oynadı
Karantina yurdunda incelemelerde bulundular
YEREL HABERLER Karantina yurdunda incelemelerde bulundular
Düzce’de maske dağıtımları başladı
YEREL HABERLER Düzce’de maske dağıtımları başladı
Sağlık Müdüründen Pandemi servisine ziyaret
YEREL HABERLER Sağlık Müdüründen Pandemi servisine ziyaret
Kaynaşlı’ya dezenfektan tüneli koyuldu
YEREL HABERLER Kaynaşlı’ya dezenfektan tüneli koyuldu
Şehit çocukları da unutulmadı
YEREL HABERLER Şehit çocukları da unutulmadı
Düzce Üniversitesi’nde korona virüs testleri yapılıyor Türkiye’de üretilen kitlerle hızlı ve güvenilir sonuçlar alınıyor
YEREL HABERLER Düzce Üniversitesi’nde korona virüs testleri ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X