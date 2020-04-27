62 Yaşında Korona virüsü yenen yaşlı kadın hastalık ve tedavi sürecini anlattı Korona virüsü yendi, eşine sürpriz yaptı Korona virüsü yenen kadın ile eşi gözyaşlarını tutmadılar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

62 Yaşında Korona virüsü yenen yaşlı kadın hastalık ve tedavi sürecini anlattı Korona virüsü yendi, eşine sürpriz yaptı Korona virüsü yenen kadın ile eşi gözyaşlarını tutmadılar

İHA

– Düzce'de 17 günlük tedavi sürecini atlatarak korono virüsü yenen 62 yaşındaki Ayşe Kandemir hastaneden taburcu oluşunu 49 yıllık eşine sürpriz yapınca mutluluk gözyaşları sel oldu. 49 Yıllık eşine hastaneden çıkışını söylemeyen 62 yaşındaki Ayşe Kandemir'in sürprizi 72 yaşındaki eşini ağlattı. Zorlu korona virüs hastalık ve tedavi sürecini anlatan 62 yaşındaki Ayşe Kandemir, "Evde kalın ve temastan kaçının uyarıları boşa değil, kurallara uyun" dedi.

62 Yaşında Korona virüsü yenen yaşlı kadın hastalık ve tedavi sürecini anlattı Korona virüsü yendi, eşine sürpriz yaptı Korona virüsü yenen kadın ile eşi gözyaşlarını tutmadılar

– Düzce’de 17 günlük tedavi sürecini atlatarak korono virüsü yenen 62 yaşındaki Ayşe Kandemir hastaneden taburcu oluşunu 49 yıllık eşine sürpriz yapınca mutluluk gözyaşları sel oldu. 49 Yıllık eşine hastaneden çıkışını söylemeyen 62 yaşındaki Ayşe Kandemir’in sürprizi 72 yaşındaki eşini ağlattı. Zorlu korona virüs hastalık ve tedavi sürecini anlatan 62 yaşındaki Ayşe Kandemir, “Evde kalın ve temastan kaçının uyarıları boşa değil, kurallara uyun” dedi.
Dünyada ve Türkiye’de binlerce can alan korona virüs salgınında sevdirici haberlerde gelmeye devam ediyor. Düzce’nin Körpeçler Mahallesinde oturan 62 yaşındaki Ayşe Kandemir’de korona virüs olan arkadaşından korona virüsü kaptı. Aile hekiminde korona virüs testi pozitif çıkan Ayşe Kandemir vakit kaybetmeden hastaneye yatırılarak tedavi sürecine başlandı. 17 günlük tedavi süreci biten ve sağlığına kavuşan Ayşe Kandemir, taburcu olarak ailesinin yanına döndü. Zorlu hastalık sürecini anlatan Ayşe Kandemir; “Temas ile hastalığı kaptım. Hastalık üşüme ve titremeyle başladı. Ben üşüttüğümü düşündüm ama sağlık ocağında yapılan korona virüs testi pozitif çıktı. Hastaneye gittim. Ciğerlerim temizdi. Daha çok hastalık kapmayayım ve daha iyi izole olayım diye eve gönderdiler. 7 gün evde kaldım. Sonra öksürmeye başladım. Yarım saat 45 dakika devamlı öksürüyordum. Ciğerlerim sökülecek gibi oluyordu. 112’yi aradım ve ambulans ile hastaneye yatırıldım. Ciğerlerime kadar inmiş o nedenle yatırdılar” dedi.

“Allah kimsenin başına vermesin”
Gözyaşları ile hastalık sürecini anlatan 62 yaşındaki Ayşe Kandemir; “Hastalık çok kötü. Allah kimseye yaşatmasın. Hiç kimsenin yaşamasını istemiyorum. Öleceğimi düşündüm. Nefes alamıyordum. Kimse yaşamasın, Allah’ta kimseye yaşatmasın. Yaşayanları da Allah kurtarsın. Sonrasında hastaneye yattım ve 17 gün hastanede günden güne iyileştim. Allah sağlık ekiplerimizden razı olsun. 17 gün tedavim sürdü. 17 günün sonunda korona virüs yendim. Şu anda çok rahatım. Şu anda çok iyiyim, öksürüğüm yok, nefes almamda hiç bir sıkıntı yok. Sanki dünyaya yeniden gelmiş gibiyim" ifadelerinde bulundu.

“Korona virüs bana temasla geçti”
Hastalığın bulaşmasını da anlatan Ayşe Kandemir; “Sürekli görüştüğüm bir arkadaşım vardı. Arkadaşımla sağlık ocağına gittik ve kan verdik. Sağlık ocağından döndüğümüzde yanıma geldi. O zaman öğrenmiş onda hastalık olduğunu. Korona virüs bana temasla geçti. Biz arkadaşımla el ele tutuşmadık. Sarılmadık ama yan yana yürüdüğümüzde bile bu hastalığı kaptık. Yani herkes kapabilir. Kimse kapmaz zannetmesin. Yolda yürürken birileri aksırsa bile bu virüsü kapabilirsiniz. Çünkü yaşadım biliyorum” dedi.

“Çok isterdim ama donör olamıyorum”
Plazma için bağışçı olmayı çok istediğini ancak olmadığını dile getiren Ayşe Kandemir, “Bağışçı olmayı çok isterim ama şeker hastasıyım ve insülin kullanıyorum. Onun için olamıyorum. Daha önce çok bağışçı oldum. Çok kan verdim Kızılay’a, bu defa da olmayı isterdim ama olamıyorum” dedi.

“Eşim bana yapacaktı, ben yaptım”
49 yıllık eşine hastaneden çıkacağını haber vermeyen ve sürpriz yapan Ayşe Kandemir o anları anlatarak; “Hastanedeki son gecemde ortanca kızımı aradım. Eşimde hastaneden gelince ben sana evlenme teklif edeceğim diyordu. Kapılarda karşılayacağım diyordu. Ortanca kızımı aradım ve babanız bana sürpriz yapacaktı ama ben ona sürpriz yapayım dedim. Sabah sen beni hastaneden al, çocuklarda burada olsun dedim: Kızı hastaneye geldi ama beni ambulansla gönderdiler. Ben ambulansla gelirken eşime de ‘senden kan alacaklar, annemi öyle taburcu edecekler’demişler. Oda öyle sanmış, Kapıya ambulans gelince kan vereceğim diyerek ambulansa doğru gelirken beni karşısında görünce mutlu oldu."

Eşini karşısında görünce mutluluk gözyaşlarına boğuldu
Ayşe Kandemir’in 72 yaşındaki eşi Mustafa Kandemir ise yaşadığı mutluluğu anlatarak; “49 senelik eşim. 49 senede ilk defa bu kadar uzun bir ayrılık dönemimiz oldu. Bu hastalık o kadar kötü bir şey ki. Eşim kapının önünden ambulansa biniyor. Elini tutamıyorum. Ben onu evimden uğurluyorum. Çok acı bir şey. Ben sabahlara kadar üzülüyordum. Çocuklarım bana destek oldular. Büyük oğlu telefon etti. Hastaneden ambulansla gelip senden kan alacaklar dedi. Sonra yine telefon ettiler biz geliyoruz diye. Ambulans kapıya kadar geldi. Bende kan vermek için ambulansa doğru gidiyordum o sırada bana dur yaklaşma dediler. Ambulansın kapısı açılınca karşıma eşim çıkınca bana dünyayı bağışladılar. Hiç bir şey istemiyorum ama onun bana gelmesi. Onun bana böyle bir sürpriz yapması. Dünyaları mı verdiler. 49 yıllık bir hayatımız var az bir zaman değil” dedi.
Ayrıca hastaneden geçirdiği tedavi süresinde odasına gelen güvercinlerle vakit geçirdiğini de dile getiren Ayşe Kandemir, güvercinlerle sohbet ettiğini de dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Koronavirüsü yenen eşi sürpriz yapınca gözyaşlarını tutamadı
YEREL HABERLER Koronavirüsü yenen eşi sürpriz yapınca gözyaşlarını ...
(Görüntülü) Koronavirüsü yenen eşi sürpriz yapınca gözyaşlarını tutamadı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Koronavirüsü yenen eşi sürpriz yapınca ...
Akçakoca’nın meydana sil baştan yenileniyor
YEREL HABERLER Akçakoca’nın meydana sil baştan yenileniyor
Düzce’de “Öğretmenim yanı başımda” projesi başlatıldı
YEREL HABERLER Düzce’de “Öğretmenim yanı başımda” projesi başlatıldı
DTSO Başkanı Şahin, nefes kredisi detayları açıklandı
YEREL HABERLER DTSO Başkanı Şahin, nefes kredisi detayları açıklandı
Kaynaşlı'da, TOKİ ve Kalıcı Konutlarda dezenfekte edildi
YEREL HABERLER Kaynaşlı'da, TOKİ ve Kalıcı Konutlarda dezenfekte ...
Fırınlara gramaj ve hijyen denetimi
YEREL HABERLER Fırınlara gramaj ve hijyen denetimi
Belediye ücretsiz maske dağıtımına başladı
YEREL HABERLER Belediye ücretsiz maske dağıtımına başladı
Mobil takip projesi iyi uygulama örnekleri arasına girdi
YEREL HABERLER Mobil takip projesi iyi uygulama örnekleri arasına ...
Ortak kullanım noktalarını dezenfekte edildi
YEREL HABERLER Ortak kullanım noktalarını dezenfekte edildi
Kilo kaybı yaşayan 40 günlük bebek ameliyatla sağlığına kavuştu
YEREL HABERLER Kilo kaybı yaşayan 40 günlük bebek ameliyatla ...
Karantina da bulunan vatandaşlarla sohbet ettiler
YEREL HABERLER Karantina da bulunan vatandaşlarla sohbet ettiler
Zabıta ekiplerinden fahiş fiyat denetimi
YEREL HABERLER Zabıta ekiplerinden fahiş fiyat denetimi
Korona virüsle mücadelede filyasyon çalışmaları böyle yapılıyor
YEREL HABERLER Korona virüsle mücadelede filyasyon çalışmaları böyle ...
Korona virüse karşı otomobiline maske taktı
YEREL HABERLER Korona virüse karşı otomobiline maske taktı
(Görüntülü) Maske takmaya dikkat çekmek için otomobiline maske taktı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Maske takmaya dikkat çekmek için ...
(Görüntülü) Anne adaylarına uzaktan eğitim
YEREL HABERLER (Görüntülü) Anne adaylarına uzaktan eğitim
Anne adaylarına uzaktan eğitim
YEREL HABERLER Anne adaylarına uzaktan eğitim
Maske kullanımına dikkat çekmek için aracının önüne bezden 'maske' yaptı
YEREL HABERLER Maske kullanımına dikkat çekmek için aracının önüne ...
Vatandaşlar tedbirlere uydu, mesire alanları boş kaldı Tıklım tıklım dolan Aydınpınar Şelaleleri, korona tedbirleri kapsamında boş kaldı
YEREL HABERLER Vatandaşlar tedbirlere uydu, mesire alanları boş ...
Gebe Okulu uzaktan eğitime geçti
YEREL HABERLER Gebe Okulu uzaktan eğitime geçti
Moritanya ve Senegal´den getirilen 159 kişiye Düzce'de karantina
YEREL HABERLER Moritanya ve Senegal´den getirilen 159 kişiye ...
(Görüntülü) ABD'den getirilen 225 vatandaş, Düzce'de yurda yerleştirildi
YEREL HABERLER (Görüntülü) ABD'den getirilen 225 vatandaş, Düzce'de ...
Moritanya ve Senegal’den gelen Türk vatandaşları Düzce'de karantinaya alındı
YEREL HABERLER Moritanya ve Senegal’den gelen Türk vatandaşları ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X