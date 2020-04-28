Kanaşlı Belediyesine 600 gıda kolisi bağışlandı

– Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine dağıtılması amacı ile Kaynaşlı Belediyesi'ne iş adamları ve gurbetçi vatandaşların destekleri ile 600 gıda kolisi bağışlandı.

Korona virüs (Covid19) pandemisi ile mücadele kapsamında zor durumda olan vatandaşlar ve esnaf için çeşitli destek paketleri açıklanırken, Kaynaşlı Belediyesi de ihtiyaç sahipleri vatandaşlara gıda kolisi yardımları sürüyor. Belediye Başkanı Birol Şahin’in çağrısına kulak veren iş adamları ve yurt dışında yaşayan Kaynaşlılılar belediyenin ihtiyaç sahiplerine dağıtılması amacı ile 600 gıda kolisi bağışında bulundu.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, “Avusturya da çalışan Kaynaşlı hemşerimiz Önder Canazlar önderliğinde Almanya, Avusturya ve Hollanda da çalışan hemşehrilerimizin katkılarıyla İlçemizdeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara verilmek üzere yüzlerce gıda kolisi hazırlandı. Katkılarından dolayı gurbetçi hemşehrilerimize çok teşekkür ederiz. Allah yardımlarını kabul eylesin. Ayrıca, ilçemiz esnaflarının da destekleri ile belediyemize bağışlanan koli sayımız 600’ü görmüştür” dedi.

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