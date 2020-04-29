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Pencere ile sineklik arasına sıkışan güvercin için seferber oldular

DHA

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE´de, apartmanın 4´üncü katındaki dairenin penceresi ile sineklik arasına sıkışan güvercin, itfaiye ve polis ekiplerince uzun uğraş sonucu kurtarıldı. Aydınpınar Mahallesi´nde, 4 katlı binanın en üst katındaki boş dairenin penceresi ile sineklik arasına güvercin sıkıştı. Kurtulmak için çırpınan güvercini görenler, itfaiyeye haber verdi. İhbarla gelen itfaiye ekiplerinin kurtarma aracı binanın önüne kadar girmeyince daire sahibine ulaşıldı. Polis ve itfaiye ekipleri, daire sahibinin açtığı kapıdan girerek, güvercini kurtarıp, yakında bulunan veterinere...

Pencere ile sineklik arasına sıkışan güvercin için seferber oldular

<br>Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE´de, apartmanın 4´üncü katındaki dairenin penceresi ile sineklik arasına sıkışan güvercin, itfaiye ve polis ekiplerince uzun uğraş sonucu kurtarıldı.<br>Aydınpınar Mahallesi´nde, 4 katlı binanın en üst katındaki boş dairenin penceresi ile sineklik arasına güvercin sıkıştı. Kurtulmak için çırpınan güvercini görenler, itfaiyeye haber verdi. İhbarla gelen itfaiye ekiplerinin kurtarma aracı binanın önüne kadar girmeyince daire sahibine ulaşıldı. Polis ve itfaiye ekipleri, daire sahibinin açtığı kapıdan girerek, güvercini kurtarıp, yakında bulunan veterinere götürdü. Veteriner kontrolünün ardından güvercin, doğaya salındı.<br>Güvercini kurtarma çalışmalarını izleyen Fatma Kurt (83), "Kuş sıkışmış, benim kız da itfaiyeye haber verdi" dedi.DHA-Genel Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ<br>2020-04-29 11:22:43<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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