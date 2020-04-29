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Düzceli teyzeler Muay Thai yapıyor 65 Yaş üstü kadınlar korona virüs nedeniyle dışarı çıkamayınca yardımlarına Muay Thai antrenörü yetişti

İHA

Düzce'de korona virüs nedeniyle evden dışarı çıkamayan 65 yaş üstü kadınlar Muay Thai yapark günlerini geçiriyorlar.

Düzceli teyzeler Muay Thai yapıyor 65 Yaş üstü kadınlar korona virüs nedeniyle dışarı çıkamayınca yardımlarına Muay Thai antrenörü yetişti

Düzce’de korona virüs nedeniyle evden dışarı çıkamayan 65 yaş üstü kadınlar Muay Thai yapark günlerini geçiriyorlar.
Düzce’de 65 yaş üstü kadınlar korona virüs nedeniyle evden çıkamayınca Muay Thai Milli Takım Antrönörü yardımlarına koştu. Antrenör Muhammet Bişgin, oturduğu mahalledeki 65 yaş üstü akraba ve komşularına spor yaptırarak hem evde hareketsiz kalan kadınların hareket etmesini hem de stres atmalarını sağlıyor.
Korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler çerçevesinde 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkması yasaklanınca 65 yaş üstü vatandaşlar psikolojik olarak ve fiziksel olarak rahatsızlık yaşamaya başladılar. Yaşlılarında mutlaka hareket etmesi gerektiğini belirten Muay Thai Milli Takım antrenörü Muhammed Bişgin, Düzce merkeze bağlı Beyciler Mahallesi’nde oturan ve dışarı çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlara spor yaptırarak bu hareket gereksinimlerini gidermeye çalışıyor. 65 Yaş üstü vatandaşlarla sohbet eden Bişgin, hem fiziksel hemde psikolojik destek olmaya çalışıyor.
Antrenör Muhammed Bişgin, “Yaşlılarımız korona virüs tedbirleri kapsamında evden çıkamıyorlar. Hem sinir hem stres olarak baskı altındalar. Buraya gelip onlarla antreman yapmamızda ki amaç hem vücutları hareketsiz kalıyor hemde psikolojik olarak destek olmaya çalışıyorum. Onlara moral vermeye çalışıyorum. Birkaç gündür antrenman yapıyoruz. Hem moral olarak yükseldiler hemde vücutlarının rahatladığını söylüyorlar. Kasları da çalıştığı için daha rahat bu süreci atlatmaları için onlara yardımcı oluyorum. Birisi 85 yaşında babaannem birisi 75 yaşında ki teyzem. Onlara da moral vermiş oluyoruz. Yine mahallemizde ki yaşlılar haftanın belirli günleri egzersiz olarak yapıp onların da stres atmalarını sağlıyoruz. Aynı zamanda çok eğleniyoruz. Sosyal mesafeler de önemli hepsinin maskesini taktırıyoruz. Evden çıkamıyorlar gerginler çünkü bu tip bir duruma alışık değiller. Aynı zamanda korona virüs kapsamında alınan tedbirleri de kendilerine anlatarak sohbet etme fırsatımız oluyor” dedi.
Spor yapan ve Bişgin’in yengesi olan Huri Bişgin ise “Spor yapmak bize iyi geliyor. Moral olarak iyi geliyor. Evde oturuyoruz, sıkılıyoruz. Daha önce bu tip bir hastalık görmedik” dedi.
Spor yaparak hareket etmeye çalışan 82 yaşındaki babaanne Hayriye Bişgin sporun kendisine iyi geldiğini belirterek, “Ben daha önce böyle bir virüs görmedim. Kaç yaşına geldim ilk kez görüyorum. Eve kapanıyorum ama ne edeyim mecbur. Kaslarıma iyi geliyor” dedi.
Muay Thai, Tayland'da ortaya çıkan dövüş sporudur. Tayland Boksu da denilmektedir. Başta Tayland olmak üzere Myan Mar (eski adı ile Burma), Kamboçya, Laos gibi güneydoğu Asya ülkelerinde uygulanır. Yumruk, diz, dirsek ve tekmelerin kullanıldığı uzun yıllar ringlerde uygulanan gerçek, tam temaslı karşılaşmalar çerçevesinde etkili teknik, starteji, defans olgularının evrim geçirmeleri sonucu oluşmuş olan sert, otantik bir dövüş sanatıdır.
Hayata Karşı Muay Thai Duruşu’ saldırganlığı bastırmanın ve öz güveni elde etmenin yanı sıra, günün stresinden uzaklaşmak adına negatif enerjinin en kısa yoldan bedenden atılması için amatör anlamda en etkili uygulamalardan birisidir. Muay Thai sayesinde tam konsantrasyon sağlamayı öğrenip, mücadele azmini en yüksek seviyeye çıkartabilirsiniz. Bu sayede iş hayatında sıkça yaşadığımız panik anlarındaki stresi çok daha kolay yönetebilirsiniz.
Muay Thai; insanın psikofiziksel anlamda üst düzey bir performans ve direnç kazanmasına, kendi vücut potansiyelini maksimum anlamda tanımasına ve hatta esneklik anlamında da tüm vücudun günlük hayatta çalışan kaslarını gevşetmesine kattığı büyük fayda ile günümüz spor dalları arasında dikkat çekiciliğiyle ön plana çıkan bir spor dalıdır. Bu eğitim ile yaşanan tüm negatif olayların kontrolü kısa sürede koordine edilmesiyle birlikte kişinin kendisine olan öz güveninin artması sağlamaktadır.

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