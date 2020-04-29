Vefa Sosyal Destek Grupları 15 bin 959 kişiye ulaştı

– Düzce Valiliği bünyesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grupları çalışmalarını il genelinde sürdürüyor. Ekipler ramazan ayında vatandaşların iftarlık alışverişlerinden ramazan pidesine kadar alarak evlerine kadar ulaştırıyor.

Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı’nın koordinesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grupları Korona Virüs (COVİD19) Pandemisi tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan vatandaşların mağdur olmaması ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ediyor. Vefa Sosyal Destek Grupları, vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine iletilen talepleri karşılamak için, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Personeli, Din Görevlileri, Belediye Personeli, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Personeli, Kızılay Gönüllüleri, Gençlik Merkezi Gönüllüleri ve Gönüllü Öğretmenlerin de katkılarıyla devam ediyor. Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda; maaş teslimi, alışveriş talepleri, gıda yardımı ve hijyen paketi dağıtımı da devam ederken, toplam 15.959 vatandaşa ulaşılarak talepleri karşılandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.