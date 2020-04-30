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Kaynaşlı’da yan yollar asfaltlanmaya başladı

İHA

– Kaynaşlı Belediyesi havaların ısınmasının ardından ilçe genelinde asfalt çalışmalarını başlattı. Ekipler ilk olarak D100 Karayolu üzerinde bulunan yan yollarda asfaltlama yapıyor.

Kaynaşlı’da yan yollar asfaltlanmaya başladı

– Kaynaşlı Belediyesi havaların ısınmasının ardından ilçe genelinde asfalt çalışmalarını başlattı. Ekipler ilk olarak D100 Karayolu üzerinde bulunan yan yollarda asfaltlama yapıyor.
Kaynaşlı Belediyesi, ilçe genelinde alt ve üst yapı çalışmalarını hızlandırdı. Belediye’nin Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yıllardır yapılmayan D100 Karayolu yan yol asfaltlamalarına başladı. Vatandaşların tozlu yollardan kurtarmak istediklerini belirten Belediye Başkanı Birol Şahin, “İlçemizi ikiye ayıran D100 Karayolu’nun yan yollarında yıllardır bir asfaltlama çalışması olmamış. Havaların ısınması ile birlikte asfalt sezonunu da açtık. Yan yollarımızın tamamında asfaltlama çalışması yapacağız. Daha sonra diğer noktalarda asfalt atılacak” dedi.

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