Mehteranlar, Fetih Marşı´nı koronavirüse uyarlayıp evde kal çağrısı yaptı

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<br>Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)DÜZCE Belediyesi Mehteran Takımı, Fetih Marşı´nı koronavirüs salgınına uyarlayarak evde kal çağrısı yaptı.<br>Koronavirüsle mücadele kapsamında Düzce Belediyesi Mehteran Takımı, Fetih Marşı´nı yeniden uyarlayarak 'evde kal' mesajı verdi. Mehteran takımı, "Bugünlerde geçecek, hasret sona erecek. Elbet bir gün bitecek, sıkıntılar dinecek. Düzce sensin, Düzce sen gönüldesin evde kal. Hayat ve sıhhat var, evde kal. Türkiye güzel günler gelecek, salgın sona erecek. İnsanlar kavuşacak, özlemler son bulacak. Düzce sensin, Düzce sen gönüldesin, evde kal. Hayat ve sıhhat var, evde kal Türkiye" sözleriyle çağrıda bulundu. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, çok sayıda beğeni ve paylaşım aldı.DHA-Genel Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ<br>2020-04-30 11:31:07<br>

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