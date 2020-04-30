Düzce’de hafta sonu ve resmi tatilde açık olacak iş yerleri belirlendi

– Düzce Valiliği il genelinde hafta sonu ve resmi tatillerde açık olacak işletmeleri yaptığı toplantı ile belirledi.

Düzce İl Olağanüstü Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin aldığı kararlar gereği Düzce’de hafta sonu ve resmi tatillerde açık olacak işletmeler ile ilgili düzenleme ikinci bir karara kadar aynı şekilde uygulanmaya devam edecektir.

Kararlar şu şekilde “İlimiz genelinde 17 Nisan 2020 Cuma günü saat 24.00’den itibaren ikinci bir karara kadar her hafta sonu (cuma saat 24.00 ila pazar saat 24.00 arası) ve resmi tatil günlerinde geçerli olacak şekilde, aşağıda belirtilen istisnalar dışında tüm işyeri ve işletmelerin kapatılacak. Açık olacak işyeri ve işletmeler; Bakkal, market, kasap, manav, şarküteri, fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı işyerleri. Tüm sağlık ürünleri ve tıbbi malzemelerin (tıbbi maske dahil) üretiminin ve satışının yapıldığı işyerleri. Nöbetçi eczaneler (Eczacılar Odası tarafından gerekli planlama yapılacaktır). Lokantalar, oteller ve konaklama yerleri. Fabrikalar, akaryakıt istasyonları, taksi durakları. Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler. PTT, kargo, LPG tüpü ve su dağıtım şirketleri. Hayvan barınak, çiftlik ve bakım merkezleri, veteriner klinikleri, tohum, yem, gübre, bitki koruma ürünü vb. tarımsal girdilerin satışının yapıldığı işyerleri. Süt işleme tesisleri. Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dahil) ve lojistiğini yapan firmalar. Gıda, temizlik ve ilaç gibi sektörlere ambalaj sağlayan üretim tesisleri. Çalışanları inşaat alanında bulunan şantiyede konaklayarak yapımı devam eden büyük inşaatlar (Bu madde kapsamında inşaat ve konaklama aynı şantiye alanı içinde ise izin verilir, başka bir yerden çalışanların gelmesine ve şantiyede kalanların başka bir yere gitmelerine izin verilmez. Çalışma sadece inşaat alanı ile sınırlıdır). Gazete, radyo ve televizyon kuruluşları ile gazete basım matbaaları. Makarna, un, süt, et, balık üretimi gibi temel gıda maddelerinin üretiminin yapıldığı tesisler ve kağıt, kolonya üretimi başta olmak üzere hijyen malzemeleri ile bu malzemelerin üretimi için ihtiyaç duyulacak hammaddelerin üretiminin yapıldığı tesisler. Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilmiş biyosidal ürün uygulayıcı firmalar. Tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı işyerleri (Bu işyerlerinde sadece ekmek, unlu mamul ve tatlı satışı paket servis olarak yapılabilir). Daha önceden sözleşmeye/taahhüde bağlanmış ve belirlenen süre içerisinde yetiştirilmesi gereken ihracata konu; mal, malzeme, ürün, araçgereç üreten iş yerleri ve tesisler (istisna olarak mevcut zorunluluklarını ispatlamaları ve anılan şartlara uymaları kaydıyla). Toptan gıda satışı ve dağıtımı yapan firmalar, gıda üretimi yapan firmalar, ambalajlı su üretim tesisleri.”

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