Sağlık-Sen Düzce Başkanı Özal “Sağlık çalışanları desten yazıyor”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Sağlık-Sen Düzce Başkanı Özal “Sağlık çalışanları desten yazıyor”

İHA

– Düzce SağlıkSen Şube Başkanı Cihan Özal, "Sağlık çalışanları, görünmeyen düşmana karşı verilen amansız mücadelenin en ön saftaki yeri doldurulamaz neferleridir" dedi.

Sağlık-Sen Düzce Başkanı Özal “Sağlık çalışanları desten yazıyor”

– Düzce SağlıkSen Şube Başkanı Cihan Özal, “Sağlık çalışanları, görünmeyen düşmana karşı verilen amansız mücadelenin en ön saftaki yeri doldurulamaz neferleridir” dedi.
Düzce SağlıkSen Başkanı Cihan Özal, korona virüs gölgesi altında sağlık çalışanlarının emek ve mücadele sembolü ile çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek “Alın terinin, emeğin ve örgütlü mücadelenin sembol günü olarak her yıl coşkuyla kutladığımız 1 Mayıs’a, bu sene, ne yazık ki korana virüsün gölgesi altında giriyoruz. Ne yazık ki Covit19 salgını bireysel yaşamı evlerle sınırlandırıp, toplumsal yaşamı durma noktasına getirdiğinden, bu arzumuz mümkün görünmemektedir. Buna karşın bir milyon yüz bin sağlık çalışanı, salgınla kora kor mücadele edip daha fazla can kurtarmak, şifa dağıtmak amacıyla gecelerini gündüzlerine katmaktadırlar. Üstelik tüm bunları kendi canları pahasına yapmaktadırlar. Ailelerini, yakınlarını, yuvalarını haftalarca görmedikleri veyahut uzaktan bakıştıkları bile oluyor. Buna karşın binlerce sağlık çalışanına virüs bulaştı ve ne yazık ki aralarında kaybettiklerimiz oldu. Vefat edenlere Allah’tan rahmet dilerken, hasta olanların bir an önce şifa bulmasını temenni ediyoruz” ifadelerinde bulundu.

“Sağlık çalışanlarımız destan yazıyor”
Korona virüs ile mücadele kapsamında sağlık çalışanlarının adeta destan yazdığını belirten SağlıkSen Düzce Şube Başkanı Özal, “Milletimizin tamamının ittifak ettiği gibi, sağlık çalışanlarımız bu süreçte adeta destan yazıyor. Göstermiş oldukları fedakarlıkların tarifi mümkün değildir. Bu zorlu süreci, sağlık çalışanlarımızın özverili çalışmalarıyla elbette atlatacağız. Milletimizin beklentisinin ve inancının bu yönde olduğunun bilincindeyiz. Bunun yanı sıra toplumumuzun genelinde sağlık çalışanları lehine oluşan pozitif atmosferin de farkındayız. Temennimiz oluşan bu atmosferde, sağlık çalışanlarının yaşamış oldukları kronik sorunların da bir an önce çözüme kavuşmasıdır. Nitekim süreç içeresinde bunun örneklerini gördük. Sağlık çalışanlarına şiddet gösterenlerin cezalarında artışa gidilmesi, bunun güzel bir örneğidir. Sıra şimdi bu yasanın tam manasıyla uygulanmasına gelmiştir. Şifa dağıtılan sağlık kuruluşlarının şiddetle anılması kadar kötü bir şey olamaz. Sağlık çalışanlarının en önemli bir diğer kronik sorunu da döner sermaye adaletsizliğidir. Yapılan son düzenleme sorunu ortadan kaldırmak yerine, ne yazık ki daha da derinleştirmiştir. Bu sorunun sağlık çalışanları üzerindeki olumsuz etkisi, korona virüsle mücadele sürecinde de etkisinden, adaletsizliğinden hız kesmedi. Sağlık çalışanları için refah, adalet, hakkaniyet ve huzur dağıtması gereken döner sermaye sistemi, mevcut haliyle tam tersini yapıyor, çalışma barışını bozuyor. Adaletsizlik üzerine kurulu bu sistemden bir an önce dönülmelidir. Sağlık sistemindeki sözleşmeli istihdam türü ise çalışma barışını ve huzurunu bozan bir başka önemli sorundur. Bu istihdam türünün ne kadar hakkaniyetsiz olduğu salgınla mücadele sürecinde bir defa daha görüldü. Bu şekilde istihdam edilen sağlık çalışanlarının hiçbiri, salgınla mücadele ederken, bir an olsun sözleşmesine bakma gereği duymadı, üzerine hangi görev düştüyse, canla başla çalıştı. Aynı durum, hizmetli kadrosunda çalışan arkadaşlarımız için de geçerlidir. Tüm bu arkadaşlarımız, hak ettikleri, kendilerini güvencede görecekleri kadroya geçirilmelidirler. Sağlık hizmetleri keyfilik üzerine yürütülecek bir alan olmadığından icap nöbeti ücretleri mutlaka eksiksiz olarak ödenmelidir. Bazı idareciler, ücretlerini ödemeden sağlık çalışanlarına zorla icap nöbeti tutturuyor. Hizmetlerin kesintiye uğramaması noktasında sağlık çalışanları icap nöbeti tutmaktan kaçınmıyorlar ancak bunun mevzuatta öngörülen karşılığının da idarece esirgenmemesi gerekiyor. Kaldı ki bu nöbetlerin karşılığını bazı sağlık çalışanları alırken, bazıları alamıyor. Bu keyfiliğe son verilmelidir. Salgınla mücadele ederken hayatlarını kaybeden sağlık çalışanlarının şehit sayılması ise yaşadığımız zamanın ve yürütülen mücadelenin ruhuna uygun bir adım olacaktır. Çünkü sağlık çalışanları, görünmeyen düşmana karşı verilen amansız mücadelenin en ön saftaki yeri doldurulamaz neferleridir. Bu mücadele üzerinden yüzyıllar geçse de unutulmayacak bir mücadeledir. Hayatlarını kaybeden sağlık çalışanlarının şehit sayılması, bu mücadelenin yaşanılan zamanın ötesine taşan anlamları olduğunu her daim hatırlatacaktır. Milletimizin ve ülkemizin güvencesi vefakar sağlık çalışanlarının sorun ve beklentileri elbette bunlarla sınırlı değildir. Öncelik ve önem arz eden saymış olduğumuz hususların karşılanıp çözüme kavuşturulması, sağlık çalışanlarımızın yüzünü güldürürken, üzerlerindeki yükün hafiflemesine yol açacaktır. SağlıkSen olarak, sağlık çalışanlarımızın yüzü ne kadar çok gülerse, üzerlerindeki yük ne kadar hafiflerse, ülkemizin ve milletimizin yüzünün çok daha fazla güleceği inancındayız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Akçakoca Belediyesi gezi teknesi aldı
YEREL HABERLER Akçakoca Belediyesi gezi teknesi aldı
Çevirimiçi Müze Otobüsü projesi hayata geçirildi
YEREL HABERLER Çevirimiçi Müze Otobüsü projesi hayata geçirildi
Düzce’de hafta sonu ve resmi tatilde açık olacak iş yerleri belirlendi
YEREL HABERLER Düzce’de hafta sonu ve resmi tatilde açık olacak iş ...
Düzce Belediyesi ürettiği maskeleri muhtarlara teslim ediyor
YEREL HABERLER Düzce Belediyesi ürettiği maskeleri muhtarlara teslim ...
Düzce Valiliği alınan yeni tedbirleri duyurdu
YEREL HABERLER Düzce Valiliği alınan yeni tedbirleri duyurdu
Düzce Belediyesi çim biçme çalışmaları başlatıldı
YEREL HABERLER Düzce Belediyesi çim biçme çalışmaları başlatıldı
Yılda 3 milyon 750 bin TL tasarruf sağlayacak
YEREL HABERLER Yılda 3 milyon 750 bin TL tasarruf sağlayacak
(Görüntülü) 1 aydır yoğun bakımda olan kadın koronavirüsü yendi
YEREL HABERLER (Görüntülü) 1 aydır yoğun bakımda olan kadın ...
67 yaşındaki hasta yoğun bakımdan çıktı Covid-19 tanısı ile yoğun bakımdan hasta alkışlarla çıktı
YEREL HABERLER 67 yaşındaki hasta yoğun bakımdan çıktı Covid-19 ...
(Görüntülü) Mehteranlar Fetih Marşı'nı koronavirüse uyarlayıp evde kal çağrısı yaptı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Mehteranlar Fetih Marşı'nı koronavirüse ...
Düzce’de öğrenen öğretmenler için her güne bir eğitim
YEREL HABERLER Düzce’de öğrenen öğretmenler için her güne bir eğitim
Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahiplerine destek
YEREL HABERLER Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahiplerine destek
Mehteranlar, Fetih Marşı´nı koronavirüse uyarlayıp evde kal çağrısı yaptı
YEREL HABERLER Mehteranlar, Fetih Marşı´nı koronavirüse uyarlayıp ...
Kaynaşlı’da yan yollar asfaltlanmaya başladı
YEREL HABERLER Kaynaşlı’da yan yollar asfaltlanmaya başladı
Düzce'de havaların ısınması ile köy yollarında çalışma başladı
YEREL HABERLER Düzce'de havaların ısınması ile köy yollarında ...
Sağlık-Sen’den sağlık çalışanlarına ziyaret
YEREL HABERLER Sağlık-Sen’den sağlık çalışanlarına ziyaret
Mehteran takımından 'Evde Kal' Marşı "Güzel günler gelecek, salgın sona erecek"
YEREL HABERLER Mehteran takımından 'Evde Kal' Marşı "Güzel günler ...
Başı ayran kutusuna sıkışan kirpiyi veteriner kurtardı İftar sonrasında yürüyüşe çıktı, kirpinin can çekiştiğini görünce yardımına koştu Veteriner Karanfil: Boş plastik kaplarını doğaya atarak, canlıların hayatını riske atmayın
YEREL HABERLER Başı ayran kutusuna sıkışan kirpiyi veteriner ...
(Görüntülü) Ayran kutusuna kafası sıkışan kirpiyi kurtardı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Ayran kutusuna kafası sıkışan kirpiyi ...
Ayran kutusuna başı sıkışan kirpi kurtarıldı
YEREL HABERLER Ayran kutusuna başı sıkışan kirpi kurtarıldı
(Görüntülü) Evden 13 ton çöp çıktı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Evden 13 ton çöp çıktı
Dr. Öneç "Orta ve ileri evre böbrek yetmezliği olanlar oruç tutmamalı"
YEREL HABERLER Dr. Öneç "Orta ve ileri evre böbrek yetmezliği ...
Şıralık Mahallesinde yol açma çalışmalarında sona gelindi
YEREL HABERLER Şıralık Mahallesinde yol açma çalışmalarında sona ...
Düzce Belediyesinden esnafa 23 milyon destek
YEREL HABERLER Düzce Belediyesinden esnafa 23 milyon destek

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X