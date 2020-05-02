Karantinada kalanlara doğum günü sürprizi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Karantinada kalanlara doğum günü sürprizi

İHA

Korona Virüs (COVİD19) Pandemisi tedbirleri kapsamında, Romanya, Amerika Birleşik Devletleri, Moritanya ve Senegal'den getirilerek Düzce'de karantinaya alınan 4 kişi için doğum günü düzenlendi.

Karantinada kalanlara doğum günü sürprizi

Korona Virüs (COVİD19) Pandemisi tedbirleri kapsamında, Romanya, Amerika Birleşik Devletleri, Moritanya ve Senegal’den getirilerek Düzce’de karantinaya alınan 4 kişi için doğum günü düzenlendi.
Romanya, Amerika Birleşik Devletleri, Moritanya ve Senegal’den getirilen 458 Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) ait Raziye Begüm Sultan ve Nejla Pekolcay Yurdu’nda karantinaya alındı. Her iki yurtta da 1 mayıs doğum günü olan 2’şer kişi için AFAD ekipler doğum günü sürprizi hazırladı. Tulum ve maskeli görevliler, pasta üzerindeki mumları yakarak vatandaşların kapılarını çaldı. Karşısında pastalı görevlilere gören vatandaşlar kısa süreli şaşkınlık yaşarken, mumları üfleyerek görevlilere teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karantinada kalan vatandaşlara AFAD'dan 'doğum günü' sürprizi
YEREL HABERLER Karantinada kalan vatandaşlara AFAD'dan 'doğum günü' ...
DİDER 1 Mayısta yine işçilerin yanında oldu
YEREL HABERLER DİDER 1 Mayısta yine işçilerin yanında oldu
Yığılca'da ev karantinası 14 Mayıs'a uzatıldı
YEREL HABERLER Yığılca'da ev karantinası 14 Mayıs'a uzatıldı
Polisler hayalini gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Polisler hayalini gerçekleştirdi
DİDER’den 1 Mayıs Kutlama mesajı
YEREL HABERLER DİDER’den 1 Mayıs Kutlama mesajı
Takla atan aracın sürücüsü kayıplara karıştı
YEREL HABERLER Takla atan aracın sürücüsü kayıplara karıştı
Sağlık-Sen Düzce Başkanı Özal “Sağlık çalışanları desten yazıyor”
YEREL HABERLER Sağlık-Sen Düzce Başkanı Özal “Sağlık çalışanları ...
Akçakoca Belediyesi gezi teknesi aldı
YEREL HABERLER Akçakoca Belediyesi gezi teknesi aldı
Çevirimiçi Müze Otobüsü projesi hayata geçirildi
YEREL HABERLER Çevirimiçi Müze Otobüsü projesi hayata geçirildi
Düzce’de hafta sonu ve resmi tatilde açık olacak iş yerleri belirlendi
YEREL HABERLER Düzce’de hafta sonu ve resmi tatilde açık olacak iş ...
Düzce Belediyesi ürettiği maskeleri muhtarlara teslim ediyor
YEREL HABERLER Düzce Belediyesi ürettiği maskeleri muhtarlara teslim ...
Düzce Valiliği alınan yeni tedbirleri duyurdu
YEREL HABERLER Düzce Valiliği alınan yeni tedbirleri duyurdu
Düzce Belediyesi çim biçme çalışmaları başlatıldı
YEREL HABERLER Düzce Belediyesi çim biçme çalışmaları başlatıldı
Yılda 3 milyon 750 bin TL tasarruf sağlayacak
YEREL HABERLER Yılda 3 milyon 750 bin TL tasarruf sağlayacak
(Görüntülü) 1 aydır yoğun bakımda olan kadın koronavirüsü yendi
YEREL HABERLER (Görüntülü) 1 aydır yoğun bakımda olan kadın ...
67 yaşındaki hasta yoğun bakımdan çıktı Covid-19 tanısı ile yoğun bakımdan hasta alkışlarla çıktı
YEREL HABERLER 67 yaşındaki hasta yoğun bakımdan çıktı Covid-19 ...
(Görüntülü) Mehteranlar Fetih Marşı'nı koronavirüse uyarlayıp evde kal çağrısı yaptı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Mehteranlar Fetih Marşı'nı koronavirüse ...
Düzce’de öğrenen öğretmenler için her güne bir eğitim
YEREL HABERLER Düzce’de öğrenen öğretmenler için her güne bir eğitim
Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahiplerine destek
YEREL HABERLER Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahiplerine destek
Mehteranlar, Fetih Marşı´nı koronavirüse uyarlayıp evde kal çağrısı yaptı
YEREL HABERLER Mehteranlar, Fetih Marşı´nı koronavirüse uyarlayıp ...
Kaynaşlı’da yan yollar asfaltlanmaya başladı
YEREL HABERLER Kaynaşlı’da yan yollar asfaltlanmaya başladı
Düzce'de havaların ısınması ile köy yollarında çalışma başladı
YEREL HABERLER Düzce'de havaların ısınması ile köy yollarında ...
Sağlık-Sen’den sağlık çalışanlarına ziyaret
YEREL HABERLER Sağlık-Sen’den sağlık çalışanlarına ziyaret
Mehteran takımından 'Evde Kal' Marşı "Güzel günler gelecek, salgın sona erecek"
YEREL HABERLER Mehteran takımından 'Evde Kal' Marşı "Güzel günler ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X