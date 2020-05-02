Karantinada kalan vatandaşlara AFAD'dan 'doğum günü' sürprizi

<br>Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)DÜZCE´de, yurt dışından gelmeleri nedeniyle yurtlarda karantinada tutulan 4 kişinin doğum günü, AFAD görevlilerince kutlandı.<br>Koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışından gelen 458 kişi, Düzce´de bulunan Kredi Yurtlar Kurumu´na ait yurtlara yerleştirilerek karantina altına alındı. Yurtta kalan vatandaşların ihtiyaçlarını sağlamakla görevlendirilen Düzce AFAD Müdürlüğü, 1 Mayıs günü doğan 4 kişiye sürpriz doğum günü düzenlendi. AFAD Müdürü Ali Kartal´ın da katılımıyla karantina altındaki kişilerin odalarına gidilerek, doğum günleri kutlandı. Pastanın üzerindeki mumları üfleyerek söndüren kişiler oldukça duygulanırken, AFAD görevlilerine teşekkür etti. DHA-Genel Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ<br>2020-05-02 00:40:09<br>
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