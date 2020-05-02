Düzce'de yabani hayvanlar fotokapanlarla izleniyor

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<br>Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)DÜZCE Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, havaların ısınmasıyla birlikte yaban hayvanlarını fotokapanlarla izlemeye başladı.<br>Doğa Koruma ve Milli Parklar Düzce Şube Müdürlüğü, yabani hayvanların göç yolları, hareketleri ve beslenme şekillerini fotokapanlar aracılığıyla izlemeye aldı. Havanın ısınmasıyla birlikte başlatılan çalışmada, karaca, geyik, tilki, ayı, tavşan ile kuşların beslendikleri bölge fotokapanla takip ediliyor.DHA-Genel Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ<br>2020-05-02 09:48:24<br>

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