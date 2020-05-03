Bahçe tellerini aşıp, duvara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

"Bu işler hep kader..."

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<br>Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE´de, virajda kontrolden çıkıp, bahçe tellerini aşarak, bahçe duvarına çarpan otomobilin sürücüsü Serpil Özcan, yaralandı. <br>Kaza, öğle saatlerinde, Düzce'nin Yaka köyü yolu üzerinde meydana geldi. Serpil Özcan'ın kullandığı 81 AAF 207 plakalı otomobil, virajda kontrolden çıkıp, bahçe tellerini aşarak, bahçe duvarına çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Özcan yaralandı. Yardıma koşan çevredekiler ise Özcan´ı araçtan çıkardı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Düzce Üniversitesi Hastanesi´ne kaldırılan Serpil Özcan, tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ<br>2020-05-03 15:08:56<br>

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