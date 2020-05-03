Kraliçe arıyı kovandan ayırmak isterken arıların saldırısına uğradı

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<br>Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE´nin Gölyaka ilçesinde arıcılık yapan Yaşar Uzun (63) kovanda bulunan kraliçe arıyı başka bir kovana almak isterken, arıların saldırısına uğradı. Hastanaye kaldırılan Yaşar Uzun tedaviye alındı.<br>Gölyaka´ya bağlı Hacıyakup Köyü´nde arıcılık yapan Yaşar Uzun, kovanlar arası aktarma yaparken kraliçe arıyı alarak başka bir kovana koymaya çalıştı. Kraliçe arının kovandan alınmasıyla diğer arılar Yaşar Uzun´a saldırdı. Arıların soktuğu Yaşar Uzun´da alerjik reaksiyon gelişince baygınlık geçirdi. Çevrede bulunanların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Yaşar Uzun´u Atatürk Devlet Hastanesi´ne kaldırdı. Yaşar Uzun tedaviye alındı. DHA-Genel Türkiye-Düzce / Gölyaka Tezcan SOLMAZ<br>2020-05-03 18:45:16<br>

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