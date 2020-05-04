Düzce'de hafta sonu sıkı denetim uygulandı

– Düzce’de İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nca 3 günlük bazı işletmelerin kapalı kalması ve açık olan işletmelerin denetlemesi için polis ve jandarma ekiplerine de yetki verildi. Ekipler Hafta sonu il genelinde sıkı denetim uyguladı.

Düzce İl Hıfzıssıhha Kurulu, 13 Mayıs tarihleri arasında bazı işletmelerin kapatılmasını, açık olan işletmelerin de sıkı bir şekilde denetlenmesini istedi. Bu kapsamda polis ve jandarma ekiplerine de yetki verildi. Yetkinin ekiplere verilmesinin ardından il genelinde Polis ve jandarma başta olmak üzere, Belediyelerin zabıta ekipleri, İl Sağlık Müdürlüğü Ekipleri ve Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri il genelinde tüm işletmelerde denetim gerçekleştirdi. Açılış kapanış saatleri fahiş fiyat ve gıda ile ilgili denetimler gerçekleştiren ekipler sıkıntılı olan işletmelere cezai işlem uyguladı. Hafta sonu sıkı bir denetim yapan ekipler hafta içi de çalışmalarını ve denetimlerini sürdürüyor.

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