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Düzce’nin ulaşım sorunu bakanla görüşüldü

İHA

– Ulaştırma ve Alt yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, telekonferans sistemi ile Düzce protokolü ile bir araya gelerek Düzce'nin ulaşım ve alt yapı eksiklikleri hakkında bilgiler aldı.

Düzce’nin ulaşım sorunu bakanla görüşüldü

– Ulaştırma ve Alt yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, telekonferans sistemi ile Düzce protokolü ile bir araya gelerek Düzce’nin ulaşım ve alt yapı eksiklikleri hakkında bilgiler aldı.
Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye genelinde ulaşım sorununu öğrenmek için telekonferans yöntemi ile il protokolleri ile toplantı gerçekleştiriyor. Son toplantısını Düzce ve Tokat protokolü ile gerçekleştirdi. Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, Düzce Milletvekilleri Ayşe Keşir ve Fahri Çakır, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ve AK Parti Düzce İl Başkanı Mustafa Keskin ile görüşen Bakan Karaismailoğlu, Düzce’nin ulaşım ve alt yapı sorunlarını görüştü. Düzce’de Kuzey Çevre Yolu, Yığılca Yolu, Akçakoca’da bulunan Karadeniz Sahil yolu ve Sel nedeni ile sıkıntılı olan yolları Bakan’a aktaran Düzce protokolü, alt yapı ile ilgili sıkıntıları da anlatmayı ihmal etmedi. Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’da Düzce’de yatırım planları oluşturulma çalışmalarını başladıklarını kısa süre içerisinde Düzce’de çalışmaların başlayacağını belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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