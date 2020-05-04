Düzce’de kurulan 38 ayrı ekip virüsün izini sürüyor

– Filyasyon ekipleri Düzce’de bu zamana kadar 2 bin 370 kişiye ulaşarak, ev ziyaretleri gerçekleştirdi.

Çin'in Vuhan şehrinde başlayıp, tüm dünyada salgına neden olan yeni tip korona virüs hastalığı ile mücadelede, en önemli görevlerden biri de İl Sağlık Müdürlüklerine bağlı filyasyon ekipleri tarafından gerçekleştiriliyor.

Konu ile ilgili Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada şunlar aktarıldı; “Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı’nın koordinesinde İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 38 adet filyasyon ekibi kuruldu. Virüsle mücadele amacıyla kurulan filyasyon ekiplerinde toplam 80 sağlık görevlisi görev yapıyor. Ayrıca korona operasyon merkezinde de nöbetçi olarak görev yapan 10 sağlık çalışanı ile birlikte filyasyon çalışmaları aralıksız bir şekilde 7/24 esasına göre devam ediyor.

Filyasyon çalışması yapan ekipler; gerekli koruyucu ekipmanlar ile ev ziyaretlerinde bulunarak her bir temaslı kişiye ulaşma konusunda titiz bir çalışma yürütmekte. Filyasyon ekipleri Düzce’de bu zamana kadar 2 bin 370 kişiye ulaşarak, ev ziyaretleri gerçekleştirdi. Temaslı kişilere evde izolasyon ve hijyen kurallarını anlatan ekipler, bu kişilere evden 14 gün boyunca çıkmamaları konusunda da telkinde bulunuyor. Ayrıca her bir ziyaret sırasında temaslılar, hastalık açısından da değerlendirilmekte ve Korona virüs şüphesi olan kişiler 112 ve hastanelerle koordine bir şekilde gerekli sağlık kuruluşlarına yönlendiriliyor.”

Valilikten yapılan uyarıda ise “Unutmayalım ki tehlike henüz geçmiş değil, rehavete kapılmayalım! Alınan tedbirleri uygulama konusunda canla başla çalışan kamu personelimize destek olalım, mecbur kalmadıkça evlerimizden dışarı çıkmayalım, virüsün yayılmasına fırsat vermeyelim” denildi.

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