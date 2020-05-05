Romanya dönüşü Düzce'de karantinaya alınan 74 kişi, memleketlerine uğurlandı

<br>Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - ROMANYA'dan getirilip, Düzce'deki yurtlara yerleştirilen 74 Türk vatandaşı, 14 günlük karantina sürelerinin dolmasıyla evlerine gönderildi.<br>Romanya´da eğitim ve iş için bulunan 74 kişi, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye´ye getirilerek, Düzce´deki yurtlara yerleştirildi. 14 günlük karantina süresi dolanlar, bugün evlerine uğurlandı. Yurtta son defa sağlık kontrolleri yapılan 74 kişi, daha sonra otobüslere bindirilerek, memleketlerine doğru yola çıkarıldı.<br>Üniversite öğrencisi Firüze Ecem Ceylan, yurtta tüm ihtiyaçlarının karşılandığını belirterek, "Ben Romanya´daydım. 'Erasmus' için gitmiştim. 3 ay kaldıktan sonra Türkiye´ye geri dönme talebinde bulunduk. Daha sonra büyükelçilik bize uçak ayarladı. Uçakla Türkiye´ye geldik. 14 gün karantinada kaldık. Burada ortam çok iyiydi. Zor geçeceğini düşünüyorduk. Tüm ihtiyaçlarım kişisel olmak üzere her şey karşılandı. 3,5 aydır ailemden uzağım, çok özledim" dedi. DHA-Genel Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ<br>2020-05-05 12:02:42<br>
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