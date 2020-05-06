Düzce’de evde kal, hareketsiz kalma etkinliği düzenlendi Vatandaşlar balkonda antrenman yaptı

– Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, evlerinde hareketsiz kalan vatandaşlara yönelik "Evde kal, hareketsiz kalma" etkinliği düzenledi. Antrenör sitenin bahçesinde, vatandaşlar ise balkonda antrenman yaptı.

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüs, dünya genelinde milyonlarca kişiye bulaştı. Türkiye’de de salgının önlenmesi için Sağlık Bakanlığı’nın öncülüğünde evde kal çağrıları yapıldı. Yaklaşık 1,5 aydır evlerinde kalan vatandaşların hareketsiz kalmaması için Düzce’de etkinlik düzenlendi. Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekipleri vatandaşların evlerde hareketsiz kalmamaları için çeşitli aktiviteler planladıklarını dile getirdi. Bu kapsamda Düzce’de bir site içerisinde kurulan düzenek ile antrenör, evlerinde kalan vatandaşlarla antrenman yaptı. Milli Antrenör Muhammet Albayrak bahçede hareketler gösterirken, vatandaşlar da çocukları ile birlikte balkonlarda hareketleri yaptı.



“Site içlerinde vatandaşlarımıza spor yaptırıyoruz”

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdür Yardımcısı Gülay Ercan, site içlerinde vatandaşlarla bir araya gelerek spor aktivitesi planladıklarını belirterek, “Ülkemizin geçirdiği bu süreçte biz de elimizden geleni yapalım istedik. “Evde Kal Hareketsiz Kalma” faaliyetlerimize bir yenisini ekleyelim istedik. Toplu yerleşim yerlerinde uygun sitelerde antrenörlerimiz dönüşümlü olarak dolaşıp vatandaşlarımıza spor yaptıracak. Umarım eğlenceli ve sağlıklı egzersizler olur. Ve bu süreç bittikten sonra da güzel birer anı olarak kalır” ifadelerini kullandı.



“Evde hareketsiz kalmıştı, etkinlik iyi oldu”

Bir ayı geçkin süredir evde olan Şeyda Doğanay isimli vatandaş, "Şu günlerde hep evlerdeyiz ve hareketsiz kaldık. Bu uygulamayı gerçekleştiren herkese teşekkür ediyorum. Mecburi sebeplerden dolayı iki aya yakındır evdeyiz. Bu tür etkinliklere katılarak en azından evde kaldığımız süreçleri daha güzel hale getiriyoruz” diye konuştu.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekipleri havaların müsait olduğu günlerde çifter program düzenleyerek vatandaşlarla buluşmaya devam edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.