Karantinada kalanlar ilahiler ve semazen gösterisi eşliğinde iftar yaptı

<br>Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE´de, yurtta karantinada olan vatandaşlar, ilahi konseri ve semazen gösterisi eşliğinde iftarını açtı.<br>Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koronavirüs salgını nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri´nden Türkiye´ye getirilerek kentteki yurtta karantinaya alınan vatandaşlar için ilahi konseri ile semazen gösterisi düzenledi. İftar saati öncesi düzenlenen etkinlikte karantina altında kalan vatandaşlar kaldıkları odaların pencerelerine çıkarak bir yandan konseri izledi, bir yandan da sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptı. <br>Karantina altında kaldıkları süre içinde tüm ihtiyaçlarının giderildiğini söyleyen vatandaşlar, semazen gösterisi ile ilahi konserinin de kendilerini duygulandırdığını söyledi.DHA-Genel Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ<br>2020-05-06 21:46:21<br>

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