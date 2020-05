Özledikleri iftar programına karantina yurdunda kavuştular

– Korona virüs salgını nedeniyle 12 gün önce ABD'den Türkiye’ye gelen ve Düzce KYK’ya bağlı yurtlarda karantinaya alınan 384 vatandaş için iftar programı düzenlendi. Düzce Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafında düzenlenen iftar programında özledikleri iftar programıyla hasret giderdi.

Bütün dünyayı ve Türkiye’yi etkisi altına alan binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olan korona virüs salgını nedeniyle eğitim gördükleri ya da çalıştıkları Amerika Birleşik Devletleri’nden Türkiye’ye gelen ve Düzce KYK’ya bağlı Raziye Begüm Sultan Kız Öğrenci Yurdu’nda kalan 384 kişi için Düzce Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından iftar programı düzenlendi. İftar programında Düzce Gençlik Merkezi Tasavvuf Musiki grubu ilahiler söyledi. Semazenlerin gösterilerini ise karantina altındaki vatandaşlar odalarının pencerelerinden büyük merakla izledi.

İftarlıkları da Kızılay ekipleri tarafından dağıtılan vatandaşların hiçbir eksiklerinin olmadığını ve Amerika Birleşik Devletleri’nde ilahilere ve iftar programlarına hasret kaldıklarını dile getirdi. Düzce’de karantina yurdunda karantinaya alınan Ruşen ve Şevki Kandilci çifti, “Türkiye'ye getirildiğimiz için devletimize teşekkür ederiz. Bize karantina yurdunda da gayet güzel bakıyorlar. Allah devletimizden razı olsun. İftar programlarını özledik. İnşallah daha da güzel olur” diye konuştu.

12 gündür karantinada kalan Hamide Onaç ise, “Karantinada her günümüz çok güzel geçiyor. Her şeyimiz var. Devletimize milletimize Allah zeval vermesin. Bu etkinlikte de çok farklı duygular yaşadım. Beni çok farklı yerlere götürdü” ifadelerinde bulundu.

ABD'de eğitim gören ve Türkiye’ye dönen Merve Nur Çoban ise karantina yurdundaki günlerini değerlendirerek, “Ben Newyork’tan Türkiye’ye geldim. Sonrasında da Düzce’de karantinaya alındım. Burada her şey çok güzel. Biz gelmeden önce odalarımız hazırlanmış. Odaklarımızda ise bütün ihtiyaçlarımız düşünülmüş. Her şey için bütün yetkililere teşekkür ederim. İftar programı ise bana Türkiye’de öğrencilik günlerimi anımsattı. O günlerde yaşadığım duyguları yeniden yaşadım. Bu ilahileri ve semazenleri çok özlemişim” şeklinde konuştu.

Düzce Raziye Begüm Sultan Kız öğrenci yurdunda karantinada kalanlara Düzce Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü İsda Yazıcı, Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı’nın gönderdiği ve içlerinde Düzce kolonyasının bulunduğu hediye paketlerini de verdi.

