3 Afganın iş bulma vaadiyle para ve cep telefonlarını gasbetti

<br>Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)DÜZCE´de, iki ayrı olayda Afganistan uyruklu 3 kişiyi iş bulma vaadiyle kandırıp paralarını ve cep telefonlarını gasbeden F.G. yakalandı.<br>Gasp olaylarından ilki, 22 Nisan günü meydana geldi. İddiaya göre Afganistan uyruklu H.T ve N.T.'yi, Cedidiye Camii önünde bekledikleri sırada yanlarına gelen bir kişi, inşaat işi olduğunu söyleyerek, Ağa Mahallesi´ndeki ıssız alana götürdü. Üzerinde taşıdığı tabancayı çekip, yere doğru 4 el ateş eden şüpheli, 2 Afganın cep telefonları ile 700 liralarını alıp kaçtı.<br>3 Mayıs günü ise aynı şüpheli, Afganistan uyruklu İ.T.'yi iş vaadiyle Sinirci köyüne çağırdı. Şüpheli, İ.T.´yi ayağından vurup cep telefonunu aldı. Afganistanlıların şikayeti üzerine harekete geçen polis, şüphelinin F.G. olduğunu belirledi. Şüpheli tabancasıyla birlikte yakalandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ<br>2020-05-07 09:44:29<br>
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