3 Afganın iş bulma vaadiyle para ve cep telefonlarını gasbetti

Salgın nedeniyle izole yaşayanları süreç bitince ne gibi riskler bekliyor?

Onları tanıdınız mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)DÜZCE´de, iki ayrı olayda Afganistan uyruklu 3 kişiyi iş bulma vaadiyle kandırıp paralarını ve cep telefonlarını gasbeden F.G. yakalandı.<br>Gasp olaylarından ilki, 22 Nisan günü meydana geldi. İddiaya göre Afganistan uyruklu H.T ve N.T.'yi, Cedidiye Camii önünde bekledikleri sırada yanlarına gelen bir kişi, inşaat işi olduğunu söyleyerek, Ağa Mahallesi´ndeki ıssız alana götürdü. Üzerinde taşıdığı tabancayı çekip, yere doğru 4 el ateş eden şüpheli, 2 Afganın cep telefonları ile 700 liralarını alıp kaçtı.<br>3 Mayıs günü ise aynı şüpheli, Afganistan uyruklu İ.T.'yi iş vaadiyle Sinirci köyüne çağırdı. Şüpheli, İ.T.´yi ayağından vurup cep telefonunu aldı. Afganistanlıların şikayeti üzerine harekete geçen polis, şüphelinin F.G. olduğunu belirledi. Şüpheli tabancasıyla birlikte yakalandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ<br>2020-05-07 09:44:29<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.