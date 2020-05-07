İş bulacağım vaadiyle gasp yapan şahıs yakalandı

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri yaptığı titiz çalışma ile kentte yabancı uyruklu şahıslarla irtibata geçerek iş bulma vaadiyle gasp ve yağma yaptığı iddiası ile şüpheli Ferhat G.’yi kıskıvrak yakaladı.

Düzce’de iş vaadiyle kandırdığı yabancı uyruklu şahısları gasp eden şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı. Düzce’de 22 Nisan tarihinde meydana gelen olayda kendini Ferhat olarak tanıtan kişi kent merkezinde buluştuğu Afganistan uyruklu H. T. ve N. T.’ye iş bulabileceğini söyleyerek Ağa Mahallesi’nde ıssız bir alana götürdü. Burada şahısların cep telefonlarını ve 700 lira paralarını alan ve yere 4 el ateş ederek kayıplara karıştı.

Ardından 3 Mayıs tarihinde meydana gelen olayda yine Afgan uyruklu İ. T. ile irtibata geçen şahıs yine iş bulma vaadiyle kandırdığı şahsı Sinirci köyü’ne çağırdı ve burada İ. T.’yi ayağından vurarak yaraladıktan sonra cep telefonunu alarak kayıplara karıştı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Müdürlüğü ekipleri her iki olayın benzerliğinden yola çıkarak olayların meydana geldiği tarihlerde ki kamera kayıtlarını titizlikle inceledi. Yapılan inceleme ve araştırmalarda son dönemde tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınını da fırsat bilerek yüzünü tıbbi maske ve kapüşonlu kıyafetlerle saklamaya çalışan kişinin Ferhat G. olduğunu belirlediler. Ekipler takibe aldığı şahıs yine aynı yolla yabancı uyruklu şahısları kandırmak üzereyken kıskıvrak yakalanarak gözaltına aldı. Yakalanan şahsın üzerinden yaralama ve silahlı gasp olaylarında kullandığı 7.65 mm çapındaki tabanca ve 2 adet dolu fişek ele geçirildi. Olayla ilgili olarak araştırma sürüyor.

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