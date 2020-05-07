Minik öğrenciler atıklardan elbise yaptı

– Düzce’nin Yığılca ilçesinde bulunan Anaokulu öğrencileri korona virüs tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim alarak atık eşyalardan elbise yaparak, “Atmadan önce düşün, kullanılabilir belki o ürün” diyerek vatandaşlara çağrıda bulundu.

Uzaktan Eğitim süreci kapsamında Yığılca Anaokulu öğrencileri ailelerinin de katılımı ile geri dönüştürülebilecek ve artık materyallerden oluşturulabilecek kıyafet tasarımları yaptı. Atık CD, ip, plastik kutular, Antep fıstığı kabuğu, kağıt, ağaç yaprağı, çöp poşeti ve pamuk gibi atık ürünlerle kıyafet tasarladı. Atmadan önce düşün, kullanılabilir belki o ürün sloganı ile oluşturulan öğrenciler vatandaşlara çağrı da bulunarak her ürünün çöpe atılmaması gerektiğini ihtiyaç olarak kullanılabileceğini yaptıkları etkinlik ile gösterdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.