3 Afganın iş bulma vaadiyle para ve cep telefonlarını gasbetti (2)

<br>ADLİYEYE SEVK EDİLDİ<br>Düzce'de, Afganistan uyruklu 3 kişiyi iş bulma vaadiyle kandırıp, paralarını ve cep telefonlarını gasbeden F.G. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ<br>2020-05-07 15:06:53<br>
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