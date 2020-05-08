Köprüden bakarken dereye düşen kişiyi itfaiye kurtardı

<br>Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)DÜZCE'de, köprüden geçerken dereye bakmak isteyen Erol Gür, dengesini kaybederek suya düştü. İtfaiye ekiplerince dereden çıkarılan Gür, tedaviye alındı.<br>Akşam saatlerinde, Ağa Mahallesi´nde bulunan evine giden Erol Gür, iddiaya göre Asar Deresi üzerinde bulunan Çay Köprüsü´nden geçerken dereye bakmak istedi. Bu sırada dengesini kaybeden Erol Gür, Asar Deresi´ne düştü. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Gür´ü sudan çıkardı. Yaralanan Erol Gür, 112 Acil Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ<br>2020-05-07 23:02:29<br>
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