Öğretmenler okulu yeniliyor

– Korona virüs salgını nedeni ile okullara verilen aranın ardından Düzce Akşemsettin Ortaokulu öğretmenleri okulu yenilemeye başladı. Öğretmenler okulun tüm duvarlarını boyayarak, okulun yeni görünümüne kavuşmasını sağladı.

Korona virüs salgını sonrasında okullara verilen arayı Düzce’de öğretmenler farklı bir şekilde geçiriyor. Düzce Akşemsettin Ortaokulu İdaresi ve öğretmenleri okulda değişim yaptı. Ellerine aldıkları fırçalar ile okulun tüm duvarlarını boyayarak farklı bir görünüme getiren öğretmenler, Haziran ayında öğrencilerin yeni okullarına kavuşacakları için mutlu olduklarını dile getirdi.

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