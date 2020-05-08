Evi yanan aileye Kızılay’dan konteynır

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– Düzce’nin Gümüşova ilçesinde geçtiğimiz günlerde evi yanan ve kullanılmaz hale gelen Battalı ailesine Kızılay Düzce Şubesi yardım elini uzattı. Aileye barınmaları için konteynır ve ihtiyaçları teslim edildi.

Gümüşova ilçesinde geçtiğimiz günlerde çıkan yangında Battalı ailesinin evi yanarak kül olmuştu. Kızılay Düzce Şube Başkanı Halil Aydın ile Kızılay yöneticileri Gümüşova Belediye Başkanı Muharrem Tozan ile birlikte aileye geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Yangında mağdur olan aileye Kızılay tarafından konteyner teslim edilirken gerekli desteklerin devam edeceği bildirildi.

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