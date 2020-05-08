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Düzce'de anneler gününe özel kuyumcu ve çiçekçiler açabilecek

İHA

– Düzce Umumi Hıfzıssıhha Kurulu olağanüstü toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda hafta sonu uygulanacak kararlar açıklanırken, anneler günü nedeni ile önceki hafta sonları kapalı olan bazı dükkanların sadece cumartesi günü açılabileceği belirtildi.

Düzce'de anneler gününe özel kuyumcu ve çiçekçiler açabilecek

– Düzce Umumi Hıfzıssıhha Kurulu olağanüstü toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda hafta sonu uygulanacak kararlar açıklanırken, anneler günü nedeni ile önceki hafta sonları kapalı olan bazı dükkanların sadece cumartesi günü açılabileceği belirtildi.
Düzce Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Zülkif Dağlı başkalığında toplandı. Korona virüs tedbirleri kapsamında 14 ayrı karar alındı. Buna göre, sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları olan vatandaşların ve ihtiyaç duyulan hallerde refakatçilerin 10 Mayıs Pazar günü saat 11 ila 15 saatlerinde arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak ve sosyal mesafe kuralına uymak üzere dışarı çıkabilecekler. Ayrıca, sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş ve altı çocukların 13 mayıs Çarşamba günü, 1520 yaş arasındaki gençlerin ise 15 Mayıs Cuma günü saat 11 ila 15 arasında sokağa çıkmalarına izin verilecek. 10 Mayıs Pazar günü 65 yaş üstü vatandaşların dışında diğer vatandaşların gönüllü olarak dışarı çıkmamaları istenirken, ekiplerin gerekli denetimleri yapması istendi.

Berberler pazartesi günü saat 09.00’da açacak
Alınan kararlar çerçevesinde 25 Martta Düzce İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nda alınan Berber, güzellik salonu, merkezi ve kuaförlerin kapatılması kararı iptal edilerek, berberlerin 11 Mayıs pazartesi günü saat: 09.00 itibari ile faaliyetleri başlayacak. İşyerleri 09.00 ila 21.00 arasında faaliyet gösterebilecek. Bu işyerleri müşterilerine randevulu sistemle kabul edecek. Ayrıca aynı anda yan yana iki koltukta müşteri kabul edilmeyecek. Müşteriler iş yerinde maske kullanacak. Ancak işleme göre maske çıkarılacak. Tüm alan yeni bir kişi gelesiye kadar dezenfekte edilecek. Berberlerde jilet ve ustura kullanımı geçici süre ile yasaklandı. Bayan kuaförleri ve güzellik merkezlerinde, cilt bakımı, makyaj ve kalıcı makyaj hizmetleri geçici süreliğine yapılması yasaklandı. Ense fırçasının kullanımı da geçici süreliğine yasaklandı. İşyerine gelen herkesin isim, soy isim ve telefon numaraları tarih saati ile kayıt altına alınacak ve Sağlık Müdürlüğü ekiplerince her gün filyasyon çalışması yapılacak.

Anneler günü nedeni ile bazı dükkanlar açılabilecek
Düzce İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nca daha önce alınan karar gereği her hafta sonu ve resmi tatillerde işletmelerin kapatılacağı açıklanmıştı. Ancak, 10 Mayıs Anneler günü dolayısı ile bazı işletmelerin cumartesi günü açılabileceği belirtildi. Buna göre, 9 mayıs cumartesi günü kuyumcuların ve 10 Mayıs Pazar günü dahil hafta sonu çiçekçiler açık olabilecek.

Pazarlarda yeni düzenleme
Daha önce pazaryerlerinde sadece gıda ürünlerinin satışının serbest olduğu belirtilen açıklamada 11 Mayıs itibari ile il genelinde kurulan mahalle ve semt Pazar yerlerinde giyim, oyuncak, çiçek, fide, dış mekan süs bitkisi, zücaciye/nalburiye gibi ürünlerin satışına izin verildi.
İl genelinde hafta içi toplu taşıma sefer saatleri ise her gün saat 07 ila 20 saatleri arasında yapılacak. Yoğunluk oluşmaması için Belediyeler gerekli tüm ek seferleri koyacak.

Yığılca’da ki ev izolasyonu kaldırıldı
Düzce İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nca daha önce Yığılca ilçesinde uygulanan ev izolasyonunun 11 Mayıs Pazartesi günü saat 24.00 itibari ile kaldırıldı. Ayrıca aynı tarihte izolasyon süresince kapatılan tüm işyeri ve işletmelerin açılması uygun bulundu. Fakat, Yığılca’ya giriş çıkışların sınırlandırılması kararları devam ettiği belirtildi. Kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince 3.150 lira, Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi gereğince 392 lira idari para cezası uygulanacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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