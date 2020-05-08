Özel eğitim öğrencileri için ‘Elim Sende’ projesi Düzce’de başladı

– Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü, korona virüs salgını sonrasında okullara ara verilmesinin ardından çeşitli projeler hazırlayarak öğrencilerin eğitimlerini aksatmamayı planlarken, Özel Eğitim öğrencileri için yeni bir proje hazırlandı. Elim Sende adı verilen projede eğitsel ve psiko sosyal olarak salgın sürecinden minimum etkilenme çalışmaları yapılacak.

Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Elim Sende projesi ile “Eğitimde feda edilebilecek tek bir fert yoktur” düşüncesiyle proje geliştirdi. Proje Düzce de özel eğitim alanında eğitim veren Milli Eğitim kurumları ile ortak olarak başlatıldı. Proje kapsamında özel eğitim öğrencileri ve velilerinin eğitsel ve psikososyal olarak salgın sürecinden minimum etkilenmeleri için çalışmalar yapılacak. Projeyle beraber özel eğitim okulları içerisinde bulunan eğitim materyalleri öğrencilere ulaştırılarak evde eğitim sürecinde materyal eksikliğinin önüne geçilmesi amaçlanıyor. Ayrıca Elim Sende projesi ile öğretmenler tarafından gerek öğrenciler gerekse de veliler ile sürekli iletişim halinde olunarak, onlara psikolojik destek olunacak ve eğitsel anlamda yönlendirmeler yapılacak. Soyut anlamda sağlanan bu eğitim desteğini somutlaştırabilmek adına, özel eğitim alanında eğitim veren öğretmenler tarafından eğitici videolar çekilerek, eğitim çalışmaları videolar ile somutlaştırılacak.

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